女青年考4張證照 自創消防機電公司公視 (2016-12-21 00:00)
無論是檢測救助袋拉力，或是量測消防水管水壓，還是在消防泡沫下穿雨衣採樣，全部都難不倒她，她就是青年老闆賴沛泠，別看她是女生又個頭小小，現在她已經是13人公司的老闆；而當初會走進這一行，就是她深覺技能很重要，即使全身弄得髒兮兮，也不覺怎樣。
==創業女青年 賴沛泠==
就是要爬高
然後要碰機組 手一定會黑
或是要進入汙物室全身都會臭
我朋友都會說
為什麼妳全身都是屎味
工作有實作部分 我很有興趣
我覺得有一些臭味什麼
其實都可以洗 這是還好
今年28歲的她，高中畢業後就進入職場工作，最多的時候一天兼4份工作，有次協助朋友做消防網站時，覺得很有前景，因此就南下到雲嘉南分署"消防安全設備管理班"受訓，結訓時候取得4張證照，創立小公司，憑著精製化的定位跟市場做區隔，打出好成績，就連總統府也是她們客戶，這看在當初協助她創業的雲嘉南分署，也覺得欣慰。
==勞動部雲嘉南分署長 柯呈枋==
她打破傳統刻板印象
也證明行行出狀元 職業不分性別
豎立出很專業 很熱忱的技術形象出來
創業五年多來，年營業額從一百萬成長到兩千萬元，員工最多時達三十人，證明她走出自己的路，因此她也鼓勵想創業的青年，主動才會獲得，機會掌握在自己手上。
記者 溫正衡 台南報導
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