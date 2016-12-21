















新北市聖翔救援協會，1個多月前聽到紅葉村81位受災村民需要毛毯的消息，就發起募集行動，終於趕在21號農曆「冬至」把募集到的1百條毛毯送到紅葉村受災村民手中，也帶來10多件嬰兒保暖衣物。==新北市聖翔救援協會理事長 阮橋本==我希望大家能發揮我們一點小愛把這個愛變成大愛送給真正需要愛的人紅葉村受災的81位村民，從莫蘭蒂颱風被土石流沖毀家園之後，就住進災民收容所，已經有3個多月。收容所房間不大，有的還3戶擠在一起，很不方便，村民都很想念自己的家。==紅葉村受災村民 簡女士==（快過年了怎麼辦）就是想回家 沒有家啊但是受災嚴重的紅葉村第一、二鄰，目前停水停電，想家的災民只能點根蠟燭，在還沒有復原的家裡過夜。==紅葉村受災村民 胡金生==水溝都不通 那個浴室也不通所以不方便鄉公所原訂明年1月要在紅葉村裡蓋好52戶新住宅，給受災村民使用，可是土地取得受阻，重建完工的期程可能要等到明年6月以後。==延平鄉公所社服課長 胡益彰==安全評估已經評估過了現在就是土地要價購的部份現在在處理為了安撫受災村民想家的情緒，鄉公所正在整修原住戶的排水系統，也請台電和自來水公司能趕在春節前供水供電，好讓受災村民明年春節能暫時回家過年。記者 章明哲 台東報導