颱風重創台東紅葉村 仍有81村民無家可歸公視 (2016-12-21 00:00)
新北市聖翔救援協會，1個多月前聽到紅葉村81位受災村民需要毛毯的消息，就發起募集行動，終於趕在21號農曆「冬至」把募集到的1百條毛毯送到紅葉村受災村民手中，也帶來10多件嬰兒保暖衣物。
==新北市聖翔救援協會理事長 阮橋本==
我希望大家能發揮我們一點小愛
把這個愛變成大愛
送給真正需要愛的人
紅葉村受災的81位村民，從莫蘭蒂颱風被土石流沖毀家園之後，就住進災民收容所，已經有3個多月。收容所房間不大，有的還3戶擠在一起，很不方便，村民都很想念自己的家。
==紅葉村受災村民 簡女士==
（快過年了怎麼辦）
就是想回家 沒有家啊
但是受災嚴重的紅葉村第一、二鄰，目前停水停電，想家的災民只能點根蠟燭，在還沒有復原的家裡過夜。
==紅葉村受災村民 胡金生==
水溝都不通 那個浴室也不通
所以不方便
鄉公所原訂明年1月要在紅葉村裡蓋好52戶新住宅，給受災村民使用，可是土地取得受阻，重建完工的期程可能要等到明年6月以後。
==延平鄉公所社服課長 胡益彰==
安全評估已經評估過了
現在就是土地要價購的部份
現在在處理
為了安撫受災村民想家的情緒，鄉公所正在整修原住戶的排水系統，也請台電和自來水公司能趕在春節前供水供電，好讓受災村民明年春節能暫時回家過年。
記者 章明哲 台東報導
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