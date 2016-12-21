彰化2億打造溫泉園區 委外4度流標公視 (2016-12-21 00:00)
原木打造的湯屋，還有戶外石砌的泡湯區，這裡是彰化縣唯一的溫泉區，地點就在清水岩露營區的旁邊，原本要以OT方式委外經營，但從6月招商至今，已經流標4次，地方原本相當期待，但現在卻可能變成蚊子館。
==清水岩生態文創協會理事長 陳慶福==
沒住的地方 只有泡個湯
因為我們周邊的配套措施
又沒有做得很好
所以人就比較沒意願來投標
所以我們真的希望
縣府要想辦法
因為既然花了這麼多錢
地方的期待也很大
要想辦法不要讓它變蚊子館
為了吸引廠商投標，每年固定權利金已經從600萬元降到200萬，但還是沒有業者有意願，彰化縣府城觀處認為，景氣不好是主因，但當初為什麼會借錢來蓋溫泉，縣府表示是要促進民間投資公共建設。
==彰化縣城觀處長 田飛鵬==
這個部分通常應用在
有一些公共建設
覺得它應該是有那個需要
也有那個價值去開發
但是在財政上面有所取捨
就是優先順序
沒辦法排到最優先的時候
通常就會走這樣一個方式
探勘後確定是溫泉，不過外界還是有疑慮，彰化縣府六年前成立觀光溫泉基金，向銀行貸款2億元，每年利息就高達220萬，如果再沒有廠商投標，恐怕就要等到明年冬天，這樣花大錢的建設，卻放著空等廠商投標，浪費的還是納稅人的錢。
邱植培 彭煥群 彰化報導
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