















原木打造的湯屋，還有戶外石砌的泡湯區，這裡是彰化縣唯一的溫泉區，地點就在清水岩露營區的旁邊，原本要以OT方式委外經營，但從6月招商至今，已經流標4次，地方原本相當期待，但現在卻可能變成蚊子館。==清水岩生態文創協會理事長 陳慶福==沒住的地方 只有泡個湯因為我們周邊的配套措施又沒有做得很好所以人就比較沒意願來投標所以我們真的希望縣府要想辦法因為既然花了這麼多錢地方的期待也很大要想辦法不要讓它變蚊子館為了吸引廠商投標，每年固定權利金已經從600萬元降到200萬，但還是沒有業者有意願，彰化縣府城觀處認為，景氣不好是主因，但當初為什麼會借錢來蓋溫泉，縣府表示是要促進民間投資公共建設。==彰化縣城觀處長 田飛鵬==這個部分通常應用在有一些公共建設覺得它應該是有那個需要也有那個價值去開發但是在財政上面有所取捨就是優先順序沒辦法排到最優先的時候通常就會走這樣一個方式探勘後確定是溫泉，不過外界還是有疑慮，彰化縣府六年前成立觀光溫泉基金，向銀行貸款2億元，每年利息就高達220萬，如果再沒有廠商投標，恐怕就要等到明年冬天，這樣花大錢的建設，卻放著空等廠商投標，浪費的還是納稅人的錢。邱植培 彭煥群 彰化報導