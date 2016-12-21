老翁撿一銀盜領案贓款 被依侵占罪起訴公視 (2016-12-21 00:00)
今年7月， 震驚社會的第一銀行盜領案，當時外籍主嫌、將1700多萬的贓款，藏到台北市內湖山區，事後，一名柯姓民眾撿到了454萬元的贓款，卻在16小時後，才交給警方，今天士林地檢署，依侵占罪嫌，將他提起公訴。
柯姓民眾辯稱，因為從沒撿過那麼多錢，不知道該怎麼做，但是，檢方認為，他撿到錢之後，明顯就知道遭到盜領的贓款，雖然事後，坦承撿到錢，交給警方，不過，已經不符合自首的要件，因此依法起訴。
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