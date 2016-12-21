















國民黨副主席郝龍斌推動反核食公投，另一位副主席胡志強，也一起來相挺，由於傳出，國民黨有意提前在明年5月選黨主席，而且郝龍斌有意角逐，兩人同時現身，是否意味結盟，兩人都沒將話說死。==國民黨副主席 胡志強==媒體喜歡用一定的角度看事情我沒意見但是 事情的發展當然現在還不明朗==國民黨副主席 郝龍斌==我將來如果有決定(參選與否)我一定第一時間讓大家知道而黨主席洪秀柱更意外現身，引發關注。洪秀柱表示，是特別來支持公投，要求政府開放核食公聽會。==國民黨主席 洪秀柱==我覺得一直都被媒體跟各界 可能有所誤解所以我一再強調我們分進合擊 樂觀其成不過，國民黨傳出，要規劃黨主席提前改選，黨代表選舉也將把黃復興黨部，與一般黨代表合併選舉，引發爭議，還傳出原本預計今天的中常會闖關，中常委要串連反對。果然下午2點一到，中常會人數不足，一度宣布休息。==國民黨中常委 游家富==我不知道 現在只有10個人==國民黨中常委 姚江臨==20 30個中常委各人有各人的想法各人有各人的看法我不曉得我不能代表別人講什麼依照國民黨的議事規定，中常會出席人數合計40人，要開得成會，至少要21人，直到一小時後，才終於湊足人數，洪秀柱才宣告開會，也讓會議氣氛，十分緊繃。記者 綜合報導