傳國民黨主席改選 擬提前明年5月舉行公視 (2016-12-21 00:00)
國民黨副主席郝龍斌推動反核食公投，另一位副主席胡志強，也一起來相挺，由於傳出，國民黨有意提前在明年5月選黨主席，而且郝龍斌有意角逐，兩人同時現身，是否意味結盟，兩人都沒將話說死。
==國民黨副主席 胡志強==
媒體喜歡用一定的角度看事情
我沒意見
但是 事情的發展
當然現在還不明朗
==國民黨副主席 郝龍斌==
我將來如果有決定(參選與否)
我一定第一時間讓大家知道
而黨主席洪秀柱更意外現身，引發關注。洪秀柱表示，是特別來支持公投，要求政府開放核食公聽會。
==國民黨主席 洪秀柱==
我覺得一直都被媒體
跟各界 可能有所誤解
所以我一再強調
我們分進合擊 樂觀其成
不過，國民黨傳出，要規劃黨主席提前改選，黨代表選舉也將把黃復興黨部，與一般黨代表合併選舉，引發爭議，還傳出原本預計今天的中常會闖關，中常委要串連反對。果然下午2點一到，中常會人數不足，一度宣布休息。
==國民黨中常委 游家富==
我不知道 現在只有10個人
==國民黨中常委 姚江臨==
20 30個中常委
各人有各人的想法
各人有各人的看法
我不曉得
我不能代表別人講什麼
依照國民黨的議事規定，中常會出席人數合計40人，要開得成會，至少要21人，直到一小時後，才終於湊足人數，洪秀柱才宣告開會，也讓會議氣氛，十分緊繃。
記者 綜合報導
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