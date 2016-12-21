















過去曾發生重大崩塌事故，中央地質調查所，將崩塌地點，正式列為土質敏感區，這些資料來自全國各地，民眾只要透過線上查詢系統，輸入地籍資料，就能輕鬆檢視，自家住宅是否位在地質敏感區．==中央地調所長 江崇榮==如果他是有一個開發行為譬如說他房子重建或是土地變更等等那他必須做基地調查地質安全評估那去針對它的敏感區的特性做了解然後納入他設計規劃的一個應用地調所強調,這次公佈地質敏感區,並非與危險區畫上等號,因為地質遺蹟,與地下水源頭,也列入敏感區,而活動斷層地震帶, 或是曾發生重大山崩與地滑,也列為敏感區==淡江大學產業經濟系副教授 莊孟翰==那順向坡那你在施工的時候在開路的時候就把那個底層的部分砍掉如果遇到了地震或是下雨等等你看南投有些還走山整個地質呢國家應該注意這些問題而根據地調所分類了地質敏感區,台北市屬於山崩與地滑的行政區,包括北投、士林、內湖、中山、南港、信義、大安與文山區,共8個行政區.不少民眾憂心房價受衝擊,但地調所表示,這是局部地區,並非全部地形,民眾在購屋,或進行土地開發時,可透過系統調閱資料,了解土地是否位處敏感區.記者黃立偉 陳立峰 台北報導