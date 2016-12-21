地質敏感區公布 地調所:非等於危險區公視 (2016-12-21 00:00)
過去曾發生重大崩塌事故，中央地質調查所，將崩塌地點，正式列為土質敏感區，這些資料來自全國各地，民眾只要透過線上查詢系統，輸入地籍資料，就能輕鬆檢視，自家住宅是否位在地質敏感區．
==中央地調所長 江崇榮==
如果他是有一個開發行為
譬如說他房子重建
或是土地變更等等
那他必須做基地調查
地質安全評估
那去針對它的
敏感區的特性做了解
然後納入他設計規劃的一個應用
地調所強調,這次公佈地質敏感區,並非與危險區畫上等號,因為地質遺蹟,與地下水源頭,也列入敏感區,而活動斷層地震帶, 或是曾發生重大山崩與地滑,也列為敏感區
==淡江大學產業經濟系副教授 莊孟翰==
那順向坡
那你在施工的時候
在開路的時候
就把那個底層的部分砍掉
如果遇到了地震
或是下雨等等
你看南投有些還走山
整個地質呢
國家應該注意這些問題
而根據地調所分類了地質敏感區,台北市屬於山崩與地滑的行政區,包括北投、士林、內湖、中山、南港、信義、大安與文山區,共8個行政區.不少民眾憂心房價受衝擊,但地調所表示,這是局部地區,並非全部地形,民眾在購屋,或進行土地開發時,可透過系統調閱資料,了解土地是否位處敏感區.
記者黃立偉 陳立峰 台北報導
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