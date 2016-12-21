















小心繫上安全帶，懷有5個月身孕準備開車出門的張媽媽，一聽到交通部將從元旦連續假期開始、放寬孕婦不受連假，國道高乘載管制措施的限制，覺得以後回彰化娘家，自己開車就很方便。==孕婦 張淑兒==現在變成說我一個人要回娘家都是可以的對我們就是新婚家庭或是小家庭來說方便很多高公局宣布，從12月31日開始，孕婦將不受國道高乘載管制的限制，不過必須準備有醫師簽名的''孕婦健康手冊''及附照片身分證明文件，才能通行。但高公局強調，為避免有爭議，就算用肉眼、就可以辨識已經懷孕好幾個月的婦女、還是要出示這兩項文件，才能通行。==高公局交管組副組長 陳廷才==國道入口的檢查處希望用路人能夠主動的出示孕婦健康手冊的第8頁也就是出示產檢的記錄因為在這一頁裡面有產檢醫師的簽名以及準媽媽的簽名高公局表示，去年接到民眾反映，國道五號，週日實施高乘載，讓車上未滿三人而且有孕婦的，就必須改走北宜公路，但路程顛簸，容易造成孕婦身體不適。但高公局強調，五楊高乘載專用道是常態實施高乘載，所以不適用。如果違法行駛，將處以6百到1千2的罰鍰。記者 李志華 謝其文 台北報導