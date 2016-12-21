小型車載孕婦 12/31起假日免受限高乘載公視 (2016-12-21 00:00)
小心繫上安全帶，懷有5個月身孕準備開車出門的張媽媽，一聽到交通部將從元旦連續假期開始、放寬孕婦不受連假，國道高乘載管制措施的限制，覺得以後回彰化娘家，自己開車就很方便。
==孕婦 張淑兒==
現在變成說我一個人
要回娘家都是可以的
對我們就是新婚家庭
或是小家庭來說方便很多
高公局宣布，從12月31日開始，孕婦將不受國道高乘載管制的限制，不過必須準備有醫師簽名的''孕婦健康手冊''及附照片身分證明文件，才能通行。但高公局強調，為避免有爭議，就算用肉眼、就可以辨識已經懷孕好幾個月的婦女、還是要出示這兩項文件，才能通行。
==高公局交管組副組長 陳廷才==
國道入口的檢查處希望
用路人能夠主動的出示
孕婦健康手冊的第8頁
也就是出示產檢的記錄
因為在這一頁裡面
有產檢醫師的簽名
以及準媽媽的簽名
高公局表示，去年接到民眾反映，國道五號，週日實施高乘載，讓車上未滿三人而且有孕婦的，就必須改走北宜公路，但路程顛簸，容易造成孕婦身體不適。但高公局強調，五楊高乘載專用道是常態實施高乘載，所以不適用。如果違法行駛，將處以6百到1千2的罰鍰。
記者 李志華 謝其文 台北報導
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