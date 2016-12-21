















新政府上任後、發生頭一起斷交事件，表面上看似拒絕金援外交所致，但有學者認為，部分原因出自於美國下任總統川普和蔡英文通話後，中國國家主席習近平面臨內部重大壓力，所以採取這項動作，意圖藉此化解對他不滿的聲音。==師大政治所教授 范世平==所以可以看得出來習近平權力並不是很穩固的這件事情他必須要有所作為來對他內部有交待（未來持續呢)我認為他很擔心但是他也很擔心就是說他這樣做之後 蔡英文怎麼辦因為蔡英文內部也面臨到獨派很大的壓力獨派很多人對她批評說她對中國太軟弱對中國太軟弱的結果還換來斷交學者也擔心兩岸在雙方內部鷹派的影響下，兩岸關係會更加對立，並陷入惡性循環，建議兩岸應好好對話，改善目前雙方關係。不過也有學者擔心未來我們還有其他邦交國有外交危機，甚至有傳聞過年前，還會有兩個邦交國可能與我斷交。==淡江大學國際事務與戰略研究所教授 黃介正==今天早上接到一個朋友的line訊息 他跟我說還有二個國家是下個月的中旬==政大國關中心研究員 嚴震生==現在如果說他們看到了聖多美可以這麼做我相信他們有些是會準備要開始往大陸那邊移動的前外交部長程建人也談到，之前中國就曾對外宣稱有七個我國邦交國和他們接觸希望建交，另外加上我國在歐洲唯一一個邦交國教廷，都是急需穩固關係的對象。==前外交部長 程建人==至於非洲這二個(邦交)國家我看目前已經有一個國家移動了剩下來這二個國家難保不受一點影響教宗呢 大概大家比較關注一點這個很難說不過 我想起碼黃燈總應該有外交處境艱難，就看蔡政府如何提出有效的對策，化解這場外交危機。記者 張志雄 吳嘉堡 台北報導