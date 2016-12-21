















為了鞏固邦交，每年我外交部都會提供獎學金，資助邦交國的學生來台就讀，根據教育部統計，近五年在台灣就讀的聖多美普林西比學生數，每年都超過50位，今年度有68位，分別在台師大、台科大等學校就讀，而且有超過半數領取外交部的台灣獎學金。==外交部次長 侯清山 vs 民進黨立委 蔡適應==聖多美在台灣現在有42位這兩個奬學金還要給他嗎這個當然我們會檢討這個老爸對我們那麼不好還要給兒子獎學金嗎我們會做檢討侯清山指出，因為兩國斷交，所以獎學金不會支應到他們畢業，而正在台灣的聖國學生們聽到斷交的消息，都感到可惜。==銘傳大學國際教育交流處長 劉國偉==他們因為還在唸書也快唸完了所以就覺得可惜我們早上已經交代請系主任跟老師極力安撫學生我們希望學生不要受到外界政治干擾從外交部的台灣獎學金內容來看，每個月最少可以提供2萬5千元，今年就有34位聖國學生領取，等於外交部每個月要花上至少85萬元，還不含來回機票，另外，還有3位聖國學生領取國合會的獎學金，每個月的零用津貼至少1萬2千元，而且其中一位還是現任聖國總統卡瓦留的女兒 [[CG OUT]，聖國總統的兒子也曾經領取中研院的獎學金，在政大唸過博士班，還娶了台灣妻子，現在台聖斷交，不只影響聖國學生，常駐在聖國的台灣醫療團，也將配合撤離。==台北醫學大學主任秘書 施純明==我們常駐就是有5位在那邊包括有3位醫師2位護理師 護理師也兼任我們秘書（之前)我們年度的中間還會有所謂主題式醫療的醫療人員會派駐過去投入長達6年時間經營，面對突然斷交，醫療團的成員們都感到可惜，但不管是教育還是醫療，台灣長期支援聖國，卻得到斷交的結果，不免令人感到錯愕。記者 綜合報導