















外交部上午證實，我國確定中止與聖多美普林西比共和國的外交關係，而這也是蔡總統上任以來，第一個與我國斷交的國家。==外交部長 李大維==基於維護國家尊嚴我國決定自即日起終止與聖多美普林西比共和國的外交關係並且撤離大使館 技術人員以及停止一切雙邊的合作計畫聖多美普林西比位於非洲中西部幾內亞灣，由聖多美島、普林西比島和附近的礁、嶼組成，人口約15萬，主要出口可可、屬於低度開發國家。1997年與我國建交後，我國積極推動雙邊合作，包括醫療、教育、農業等基礎建設，並成功協助根除瘧疾，但沒想到長達19年邦交關係，卻因聖國財務缺口過大，外傳要求2.1億美元的金援、但我國外交部不願進行金錢外交，最後聖國決定與我斷交。==外交部長 李大維==聖國方面曾經提過一個天文數字但是我們大家都曉得我們目前的踏實外交我們是不願意做金錢遊戲總統會不會擔心雪崩式斷交總統 陸方現在宣布是故意的嗎總統蔡英文上午參加一場新南向政策論壇時，並沒有直接發表看法。而是在中午召開各相關部會的因應會議，會後作出裁示。==總統府發言人 黃重諺==本於平等互惠互利共榮的踏實外交原則台灣沒有必要在外交場域與中國大陸進行金錢競逐外交部證實聖國在2014年就曾經企圖與北京建交，總統府則呼籲北京不應藉著聖國財政危機、趁勢操縱一中原則，破壞兩岸關係。而目前與聖國斷交後，我國在非洲友邦國家僅剩下布吉納法索與史瓦濟蘭，邦交國總數也只剩下21國。王柏文 陳信隆 台北報導