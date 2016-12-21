要求鉅額金援未果 聖多美確定與我斷交公視 (2016-12-21 00:00)
外交部上午證實，我國確定中止與聖多美普林西比共和國的外交關係，而這也是蔡總統上任以來，第一個與我國斷交的國家。
==外交部長 李大維==
基於維護國家尊嚴
我國決定自即日起終止與
聖多美普林西比共和國的外交關係
並且撤離大使館 技術人員
以及停止一切雙邊的合作計畫
聖多美普林西比位於非洲中西部幾內亞灣，由聖多美島、普林西比島和附近的礁、嶼組成，人口約15萬，主要出口可可、屬於低度開發國家。1997年與我國建交後，我國積極推動雙邊合作，包括醫療、教育、農業等基礎建設，並成功協助根除瘧疾，但沒想到長達19年邦交關係，卻因聖國財務缺口過大，外傳要求2.1億美元的金援、但我國外交部不願進行金錢外交，最後聖國決定與我斷交。
==外交部長 李大維==
聖國方面曾經提過一個天文數字
但是我們大家都曉得
我們目前的踏實外交
我們是不願意做金錢遊戲
總統會不會擔心雪崩式斷交
總統 陸方現在宣布是故意的嗎
總統蔡英文上午參加一場新南向政策論壇時，並沒有直接發表看法。而是在中午召開各相關部會的因應會議，會後作出裁示。
==總統府發言人 黃重諺==
本於平等互惠
互利共榮的踏實外交原則
台灣沒有必要在外交場域
與中國大陸進行金錢競逐
外交部證實聖國在2014年就曾經企圖與北京建交，總統府則呼籲北京不應藉著聖國財政危機、趁勢操縱一中原則，破壞兩岸關係。而目前與聖國斷交後，我國在非洲友邦國家僅剩下布吉納法索與史瓦濟蘭，邦交國總數也只剩下21國。
王柏文 陳信隆 台北報導
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