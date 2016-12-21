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國防部雖然推動募兵制已好些年，但由於經費、人力需求等諸多因素，該政策始終無法落實執行。不過國防部已表明，該部預判2017年底志願士兵編現達90％以上，可滿足部隊需求，經審慎評估，自2018年不再徵集義務役役男入營服役，且這個決定絕對不會改變。

立法院外交及國防委員會22日將邀請馮世寬報告「民國107年國防部停止徵集義務役役男及實質達成募兵制目標之相關規劃、執行進程」，並備質詢。依據國防部送達立法院的報告指出，自2013年至2016年12月1日止，基層尉級軍官因工作負荷大，使軍官編制佔比由2013年的86.6％，下降至2016年12月1日的81.9％，

不過志願役士官編制佔比則由72.2％提升至74.8％，志願士兵編制佔比由32％提升至75.9％，整體志願役人力編制佔比由60％提升至76.7％，成長16.7％。

國防部表示，因結合志願士兵人力成長，所以逐年減少徵集民國82年次以前出生役男，2016年及2016年分別徵集5萬8615員、2萬3100員，在確保國家安全及維繫國軍戰力前提下，2017年持續徵集9600員，已大幅減少義務役徵集人力。

國防部另指出，依內政部役政署提供資料顯示，預計2018年尚未徵集之民國82年次以前出生役男計1萬4957員，迄2026年可徵役男總計僅約2萬828員，呈現逐年遞減趨勢。

所以國防部表示，因近年志願士兵穩定成長、義務役人力需求減少及2018年後可徵役男逐年遞減等因素，預判2017年底志願士兵編現達90％以上，可滿足部隊需求，經審慎評估，2018年不再徵集義務役役男入營服役。

國防部也表示，2018年以後，民國82年次以前出生役男，該服役但尚未服役者，將全數轉服1年役期替代役。另民國83年次以後出生役男，將徵集實施四個月常備兵役軍事訓練，政策不變。