台北市長柯文哲（圖）21日說，富邦獨董李中彥在專業、學經歷及能力都沒問題，有問題的早就先劃掉，「常常有些人，他們以前是這樣做，所以後來都懷疑別人這樣做，這樣很麻煩」。中央社記者劉建邦攝 105年12月21日