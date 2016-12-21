談李中彥職務 柯文哲：專業能力沒問題中央社 (2016-12-21 22:10)
台北市長柯文哲（圖）21日說，富邦獨董李中彥在專業、學經歷及能力都沒問題，有問題的早就先劃掉，「常常有些人，他們以前是這樣做，所以後來都懷疑別人這樣做，這樣很麻煩」。中央社記者劉建邦攝 105年12月21日
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