柯文哲：應有合法方式解決興航工會抗議中央社 (2016-12-21 22:10)
台北市長柯文哲（圖）21日表示，應有合法方式可解決復興航空工會抗議問題，且若是按照法律就不會抗爭，但「不曉得那個地方出問題」。中央社記者劉建邦攝 105年12月21日
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