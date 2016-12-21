（中央社記者葉素萍台北21日電）副總統陳建仁今天出席「慶祝教宗方濟各80華誕音樂會」，他期許追隨教宗的慈愛呼籲，發揮大愛精神、濟弱扶傾，傳遞愛與關懷，並祝福台灣社會祥和、兩岸和平。



陳副總統伉儷今天赴台北101大樓大廳，出席「慶祝教宗方濟各（Pope Francis）80華誕音樂會」。



陳副總統說，教宗自上任以來，為了牧靈而風塵僕僕地在五大洲宣揚基督博愛、和平人權、公平正義及信仰自由等信念，時時刻刻籲請不同文化與民族應互相包容，並對全球遭受天災、戰爭、貧苦、疫病的受苦民眾表達無盡的憐憫，在人類文明價值面臨困惑質疑之際，以慈愛引領人類向和平正義之路前進，展現教宗慈悲寬廣的胸懷。



副總統說，他身為天主教徒，很榮幸代表總統蔡英文於今年9月偕夫人及代表團，赴梵蒂岡參加德蕾莎修女封聖典禮，並與教宗會晤，親身感受教宗的慈愛，並虔信教廷及普世教會在教宗高瞻遠矚的睿智領導下，將繼續引領人類提升文明價值及道德勇氣，邁向世界和平。



他說，台灣地區天主教會多年來深入民間，從事社會福利及人道慈善工作，對台灣各方面發展貢獻，國人有目共睹。天主教所傳佈的福音及自由、和平、人權等普世價值，已成為台灣的核心價值及社會進步的重要動力，台灣因此而發展成為自由、民主及開放的國家。



另外，陳副總統也感謝在台的修士、修女們對台灣病老貧疾人士的無私照料，他們的犧牲奉獻，造福了台灣無數弱勢族群。



陳副總統希望，在歲末年終感恩季節，追隨教宗的慈愛呼籲，發揮大愛精神、濟弱扶傾，傳遞愛與關懷，並祝福台灣社會祥和、兩岸和平及與會者聖誕快樂，新的一年平安喜樂。



外交部次長吳志中、國立故宮博物院院長林正儀、教廷駐華大使館代辦高德隆蒙席（Msgr.Sladan Cosic）、台北101董事長周德宇、總經理陳世明及台灣地區主教團總主教洪山川都出席這項活動。1051221