（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲網球公開賽主辦單位今天表示，下月登場的澳網總獎金將增至5000萬澳元（3625萬美元，約新台幣11億元），寫下新高，男女單打冠軍各可捧回370萬美元（約新台幣1.1億元）。



這是澳網史上最高總獎金，比2016年賽事增加14%，即使首輪就打包回家，也能拿到5萬美元。



澳網主席提列（Craig Tiley）在聲明中說：「對我們而言，提高對前幾輪及晉級球員的補償尤其重要。今年我們有了實質結果。」



提列表示：「我們的目標是要改變職業球員盈虧兩平的情況，確保網球是全球最優秀男女運動員可賴以生存的職業選項。」



相較之下，美國網球公開賽去年總獎金4630萬美元，英國溫布頓網球錦標賽3470萬美元，法國網球公開賽則是3330萬美元。（譯者：中央社蔡佳伶）1051221