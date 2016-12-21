澳網獎金創新高 男女單奪冠可進帳1.1億中央社 (2016-12-21 21:47)
（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲網球公開賽主辦單位今天表示，下月登場的澳網總獎金將增至5000萬澳元（3625萬美元，約新台幣11億元），寫下新高，男女單打冠軍各可捧回370萬美元（約新台幣1.1億元）。
這是澳網史上最高總獎金，比2016年賽事增加14%，即使首輪就打包回家，也能拿到5萬美元。
澳網主席提列（Craig Tiley）在聲明中說：「對我們而言，提高對前幾輪及晉級球員的補償尤其重要。今年我們有了實質結果。」
提列表示：「我們的目標是要改變職業球員盈虧兩平的情況，確保網球是全球最優秀男女運動員可賴以生存的職業選項。」
相較之下，美國網球公開賽去年總獎金4630萬美元，英國溫布頓網球錦標賽3470萬美元，法國網球公開賽則是3330萬美元。（譯者：中央社蔡佳伶）1051221
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