（中央社台北21日電）中國大陸國務委員楊潔篪當地時間20日在倫敦與英國首相梅伊（Theresa May）會面，楊潔篪在會面時說，中方願與英方在核電、金融等領域務實合作，在重大國際和地區問題上加強溝通協調。



中國大陸外交部今天在官網公布上述訊息。楊潔篪在會見時說，中方願同英方一道，密切雙方高層交往，辦好雙邊機制性對話，深化在核電、高鐵、金融、創新等領域務實合作，在重大國際和地區問題上加強溝通協調。



此外，希望中英攜手推進開放、包容的經濟全球化，應對氣候變化等全球性挑戰，共同推動中英面向21世紀全球全面戰略夥伴關係取得更多實質性發展。



在會見前，楊潔篪還和英國外交大臣強生（Boris Johnson）共同主持了第8次中英戰略對話。這個對話機制最初在2004年建立，由兩國外長負責進行，後於2010年升級為副總理級。



澎湃新聞報導，中英2016年高層交流頻繁，包括20國集團（G20）會議、第8次中英經濟財金對話、中英高級別人文交流機制第4次會議等。



不過，與兩國高層頻繁往來形成對比的是兩國今年的貿易數據。據英國稅務與海關總署（H.M. Revenue and Customs）統計，2016年1至8月，英國貨物進出口總額為7031.8億美元，年減3.4%，貿易逆差1548.5億美元，增加41.0%。



此外，英國「脫歐」也可能對中歐貿易產生一定影響。復旦大學歐洲研究中心主任丁純日前表示，在英國脫離歐盟以後，會對大陸與歐洲貿易產生一定的負面影響。1051221