雖然《昆特牌》遊戲的設計者之一Damien Monnier已經從CDPR離職並加盟了波蘭的另一家著名工作室Techland，但很顯然CDPR在《巫師：昆特牌》的進度並沒有被延緩。不久前兩位CDPR製作人還專門為我們帶來了一批《巫師：昆特牌》的新情報，一起來看看吧。

首先要和大家介紹的是《巫師：昆特牌》的經驗等級系統。在遊戲中玩家也可以像其他棋牌遊戲一樣通過不斷比賽來提升自己的級別，在每提升一定級別時還會獲得系統贈送的獎勵，比如某些特別的卡牌。目前版本的《巫師：昆特牌》等級上限為100，但根據Jason Slama的介紹，CDPR其實並不介意在未來進一步提升玩家等級上限，當然了，前提是如果有必要的話。

除了等級系統外，《巫師：昆特牌》還將擁有自己的進度系統。值得一提的是，雖然這款卡牌遊戲每一局都包含數輪，最終輸贏也是由整句比賽而非某一輪決定，但在目前進度系統中玩家的獎勵卻是根據每輪勝負來判定的。贏了整局的玩家獎勵自然不會少，但只拿下一輪的玩家也不會空手而歸。與進度系統相關的分級系統也獲得了相應的更改：相比於原本要三場勝利才能填滿的分級經驗條，現在想要攢滿一個經驗條則需要拿下六個「半王冠」，而每拿下一輪比賽即可獲得一個「半王冠」，比較而言似乎是對玩家更友善了。

除了這些系統機制的調整外，CDPR還引入了一些新牌，比如黃金單位卡「Ciri：前沖」，「傑羅特：Aard結印」，「葉妮法：施法者」，或是白銀單位卡「乞丐之王」，「Iris」，以及「Dudu」。目前《巫師：昆特牌》還處在封閉內測階段，所有遊戲系統和內容還會獲得不小的調整。