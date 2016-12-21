《Emoji大電影》曝先行版預告 蛋糕便便現身打嘴炮北京新浪網 (2016-12-21 21:44)
由索尼哥倫比亞影業出品的動畫片《Emoji大電影：表達自我》曝光了首支先行版預告，這部根據手機表情改編的作品也初露真容，「無聊」作為主持人向觀眾介紹了自己和這部作品。
正如片名「表達自我」一樣，「無聊」雖然很不情願的樣子，但還是選擇表達自我，向大家介紹了自己：「正如你們所看到的，我是個Emoji表情，男性，我很榮幸向大家介紹我們的首部電影，嘢~~~」為無聊配音的是美國著名的喜劇明星史蒂夫·賴特，「已經說得夠多了，所以帶上家人，不一定要帶上你自己的家人，來看我們的電影吧。」隨後，我們還看到了蛋糕、餅乾、行李箱以及便便這些人氣表情在格子中現身，還真有手機輸入法的畫面感。
四大表情也現身
目前，影片仍在剪輯製作中，至於他們會如何跳出格子展開怎樣的故事令人期待。索尼影業根據手游改編的動畫片《憤怒的小鳥》在今年取得了3.5億美元的全球票房，而這部同樣有廣泛人氣的表情大電影或許能再創佳績。《Emoji大電影》將於2017年8月4日登陸美國院線。
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