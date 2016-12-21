《東京迷城》繁體中文版將於12月22日登陸PS4北京新浪網 (2016-12-21 21:46)
PlayStation香港官方微信昨日推送了一則《東京迷城》系列的宣傳預告，並透露《東京迷城》和《迷城的國度：東京eX+（Tokyo Xanadu eX+）》的繁體中文版將於12月22日分別登陸PSV和PS4。
《東京迷城》是代表作有「英雄傳說系列」、「伊蘇系列」的知名遊戲公司日本Falcom推出的都市神話型ARPG，這部作品也是該公司首次以現實世界觀為基準製作的現代劇作品，原於2015年9月30日發售。
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