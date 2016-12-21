近日，首屆「Steam大獎」各獎項候選名單出爐，細心地玩家會發現，Valve從中暗箱操作，玩起了套路。這些本應是徵集玩家意見選出來的獎項，結果卻與投票情況大相徑庭，好多獎項根本就不見蹤影。

雖然他們開始時表示只會選擇一個玩家票選的獎項，結果最終還是搞了四個。它們分別是「Boom Boom獎」、「愛恨糾葛獎」、「坐下來放鬆獎」和「和朋友玩更好獎」。

但我們都知道，不少玩家的票投給了「最需要來一部續作的遊戲」和「最讓人失望」獎，還有其它一些歡樂無限的獎項。Valve最終根本沒有考慮倒也是意料之中的事情，但很多玩家依然非常失望。或許他們的失望是因為Valve根本就沒有考慮這些重力槍愛好者們的請願，直接將選票扔進了大海。

「很牛，專門為《半條命2：第二章》來投的『最需要來一部續作的遊戲』應該是目前為止票數最高的獎項了吧，結果連提都沒提。」Steam討論區的用戶寫道。

很多玩家也表達了自己的情緒，有些是以戲謔的態度，也有些非常沮喪。另外還有些玩家仍在為「最讓人失望」獎奔走疾呼，似乎迫不及待地想把票投給《無人深空》了。

當然了，Valve最近這幾年來一直努力地假裝《半條命》這款遊戲根本就沒有存在過的樣子，所以這樣的表現也是情理之中。但玩家們的失望也非常值得理解。Valve作為一個眾所周知的懶於跟玩家溝通的公司，今年好不容易開放了一個渠道集思廣益，原本是個傾聽玩家意見的好機會。難道Valve真的對於《半條命》這款遊戲隱藏著非常厲害的後手？可能性極低。但是玩家依然抱有希望。有希望總不是一件壞事。