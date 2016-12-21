《喪屍圍城4》發佈半月有餘，不知道大家是否已經通關了呢？不久前卡普空就為我們發佈了這款遊戲的首部DLC「聖誕襪節日包」，快來看看我們現在又能怎樣花式虐殺殭屍了。

在這款DLC中，我們的超級男主弗蘭克-韋斯特專門跑回老家過聖誕，結果沒想到（怎麼可能沒想到。。。）還是遇到了大批的無腦殭屍。說來也有趣，這些頗有情趣的殭屍還披上了聖誕風格的服裝，甚至連薑餅人都有，不過這絲毫不影響維斯特先生拿著全新加入的武器裝備橫掃它們的決心。具體來講，這款「聖誕襪節日包」為男主引入了一套聖誕老人裝，一款名叫「Candy Pain」的花式大棒，還有一輛節日風十足的麋鹿摩托車，驚人的是這玩意兒不僅衝撞力十足還配有激光槍，簡直不要太IMBA好嗎。

「聖誕襪節日包」售價為5美金，目前已經登陸Xbox One。PC版《喪屍圍城4》則會在明年年初迎來這份DLC。