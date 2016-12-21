新浪科技訊 12月21日下午消息，百度度秘今日聯合中信國安廣視發佈「廣電+人工智慧」產品——新一代G-1智能高清機頂盒，百度首席科學家吳恩達出席並發表主題演講。

吳恩達認為，今天的人工智慧會像水電煤氣一樣，為企業和生活帶來巨大改變。在語音交互、交通出行、醫療問診、外賣O2O和金融等行業，人工智慧的價值正在不斷彰顯。

此外，人工智慧也能提升用戶的生活品質和體驗，吳恩達說：「百度度秘有一個優勢就是人工智慧技術，包括語音識別、自然語言處理等，當用戶想看什麼電視台、問天氣，我們有技術可以理解用戶的需求，而且可以自動滿足用戶需求。國安廣視的直播平台也有很多非常豐富、有趣、用戶非常喜歡看的內容。所以我希望能把應用的技術和內容直播平台放在一起，可以為用戶提供非常好的體驗。」

此次合作方面，百度度秘是百度語音識別和自然語言理解的集成機器人，而中信國安則先後投資了江蘇有線、湖北有線、安徽有線、河北有線、河南有線等十多個有線電視項目，覆蓋有線電視用戶規模達5000餘萬。雙方希望通過合作，搭建起人工智慧家庭下的使用場景。(李根)

以下為吳恩達演講全文：

歡迎大家，今天非常高興來這裏參加會議，也非常感謝有機會跟國安廣視合作。

人工智慧是什麼意思？一百年前，電可以為很多企業、很多行業帶來巨大的交通通訊和農業網路，今天人工智慧也會為很多企業帶來一樣大的改變。

人工智慧到底可以為人類做什麼？第一，語音交互。幾個月前，百度、斯坦福大學和華盛頓大學共同完成了一項有關智能手機輸入方式的對比研究。研究結果表明，智能手機利用語音輸入的速度比鍵盤輸入快3倍，且輸入準確率更高。這幾年語音識別技術提高的非常快，因為語音輸入對於用戶來說更快、更準確、更方便。未來希望語音能力更普及，除了手機場景以外，在未來的家庭中，比如當你坐在沙發上時，有什麼需求可以用語音直接向各種各類的家電說。例如對著電視說你想看什麼電視台，它可以理解你說的話，而且自動導出你的需求。在家庭、手機、車載、可穿戴設備里都可以為人機交互帶來巨大的改變。

第二個例子是自動駕駛，人工智慧可以為人的生命帶來非常大的好處，比如自動駕駛除了可以幫助大家節約時間，做的好的話，也希望每天可以多救500條人命。

第三個例子是醫療，如果使用傳統的在線問診模式，患者向醫生問問題，醫生有可能一個小時后才回復。如果你問醫生我發燒怎麼辦，有可能一兩小時以後醫生才回復你，問你體溫多少，再過一兩個小時醫生再回復你。所以傳統的在線問診需要足夠多的時間，醫生才能收集足夠的信息為你提供診斷。使用百度醫療大腦，問完問題百度醫療大腦就可以立即回復你，並且對比癥狀和信息，可以讓你迅速進入多輪對話，把全部的癥狀信息上傳到百度醫療大腦。百度醫療大腦把癥狀提交給醫生，醫生看一次問題時就有足夠多的信息可以為你提供診斷。人工智慧可以讓醫患之間的溝通變得更為快捷和方便。

人工智慧在改變人類生活上有很多非常大的機會。除了給生活帶來改變，還能給企業帶來什麼樣的價值？在互聯網行業人工智慧的價值已經非常明顯，在百度搜索包括推薦的外賣都是大量依賴人工智慧。可以看到科技行業也越來越多地使用人工智慧，我覺得傳統行業在未來幾年也會越來越多的使用人工智慧。

舉個例子，在金融行業里可以看到，依賴於人工智慧，包括語音識別、人臉識別進行身份認證。在智能銷售方面可以使用增強現實等技術。呼叫中心也漸漸可以使用智能客服為客服人員或者說客戶提供有用的信息。

像百度大腦語音、圖像識別和用戶畫像也有開放基礎的平台，可以給第三方公司提供支持，協作改變行業。這是我們的ai.baidu.com的網站，可以提供人工智慧培訓的資料，希望我們人工智慧能力可以幫助行業。

百度人工智慧有什麼優勢？我覺得百度人工智慧做的非常好有幾個原因。第一，現在做最好的人工智慧技術需要海量數據，也需要高性能的計算機和計算機資源。全世界只有幾個公司有這種海量數據以及高性能的計算資源，百度就是其中之一。百度開始的時候是在搜索業務，在今天我們還一直不斷的積累技術和人工智慧的人才，所以今天的百度有整個國家最領先的人工智慧技術和團隊。另一個原因就是我們的董事長兼CEO李彥宏是全世界大公司的CEO中最先看清楚人工智慧和深度學習價值的人之一，他很懂人工智慧，在他的帶領下，可以滿足我們人工智慧研究的需求。我們現在的團隊可以說被世界看做是中國最頂尖的人工智慧團隊，百度今年就被MIT評選為全球最聰明的50家公司之一。

我今天非常高興有機會和國安廣視簽訂合作，百度度秘與國安廣視可以實現優勢互補。百度度秘有一個優勢就是人工智慧技術，包括語音識別、自然語言處理等，當用戶想看什麼電視台、問天氣，我們有技術可以理解用戶的需求，而且可以自動滿足用戶需求。國安廣視的直播平台也有很多非常豐富、有趣、用戶非常喜歡看的內容。所以我希望能把應用的技術和內容直播平台放在一起，可以為用戶提供非常好的體驗。

謝謝大家！