馬來西亞1架軍機今天(21日)墜毀在北部地區，造成1人死亡，3人受傷。

馬來西亞空軍發表聲明說，將組成調查小組，以調查這架Beechcraft B200T軍機墜毀在北海鎮(Butterworth)的事故。聲明中沒有提供進一步的訊息。

當地媒體報導，這架飛機當時正在進行飛行訓練。

今年5月間，馬來西亞空軍的阿馬奇戰鬥機(Aermacchi MB339CM)墜毀在東岸彭亨州(Pahang)鄉間的小鎮，所幸沒有人員傷亡。