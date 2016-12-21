大馬軍機墜毀 1死3傷中央廣播電台 (2016-12-21 21:24)
馬來西亞1架軍機今天(21日)墜毀在北部地區，造成1人死亡，3人受傷。
馬來西亞空軍發表聲明說，將組成調查小組，以調查這架Beechcraft B200T軍機墜毀在北海鎮(Butterworth)的事故。聲明中沒有提供進一步的訊息。
當地媒體報導，這架飛機當時正在進行飛行訓練。
今年5月間，馬來西亞空軍的阿馬奇戰鬥機(Aermacchi MB339CM)墜毀在東岸彭亨州(Pahang)鄉間的小鎮，所幸沒有人員傷亡。
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