58到家成立58企服 稱估值一個億北京新浪網 (2016-12-21 21:21)
新浪科技訊 12月21日消息，58到家、亞太商業不動產學院以及風雲資本聯合推出58企服，58企服起步估值近一億人民幣。
58企服成立后全面進入企業和機構的後勤外包服務領域。據介紹，目前58企服的業務品類主要有保潔、保安、配餐和綠植四大類。同時根據客戶需求正在開拓如能源節耗、設施管理、企業辦公服務、辦公設備租賃、物流配送等新品類服務以及更多訂製化服務。
除此之外，58企服正與北京中糧廣場、世茂大廈等不動產企業進行深度合作。下一階段還將與萬達等企業進行以生活服務為集合的O2O主力店的探討和試驗。
58企服負責人表示，在企業服務領悟，58企服帶有很多先天優勢。除了擁有58集團和58到家強大的品牌背書、成長型的B2B團隊和相對成熟的業務模式及產品服務線之外，還擁有亞太不動產學院十年之功積聚的2000多家不動產企業以及項目資源，以及5000多名中國不動產界的中高層職業精英人脈，和風雲資本的注入優勢。
據58企服方面介紹，截至目前，其已為近千家企業和機構提供服務，包含百度外賣、優客工場、聚美優品、豬八戒、窮游網等互聯網企業，華夏幸福、遠洋地產等不動產企業，以及Airbnb、21世紀福克斯、佳士得拍賣行等外企。除單個企業合作項目外，58企服已與多家集團和連鎖型企業達成戰略合作意向。(安妮)
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