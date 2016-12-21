新浪科技訊 12月21日消息，在騰訊舉辦的房產開放平台合作夥伴簽約儀式上，58集團房產成為首批合作夥伴，雙方將共同打造「騰城房產平台」，將58同城、安居客、趕集網的二手房業務和部分新房業務嫁接至這一平台。

58集團高級副總裁、房產事業群COO葉兵表示：「與騰訊房產達成合作后，意味著繼58同城房產、安居客、趕集房產三網之後，擁有了第四個平台『騰城房產平台』，形成『四網平台』，這是業內是絕無僅有的。」

葉兵還表示，藉助騰訊的海量用戶數據，在增加房源推廣的曝光度的同時，交叉數據也將提升用戶畫像精準度。而依靠騰訊社交屬性，房產領域社交性偏弱這個業內公認的痛點也有望解決。打通社交找房，將能從一個用戶觸達更多同類，帶來增量用戶。此外，從社區關係群中挖掘內容價值，還有助於撬動58集團在本地生活領域的優勢。

早在今年8月2日，騰訊就曾發佈房產開放平台戰略，宣布將開放海量用戶數據，聯合專業合作夥伴，打造開放共享的房產後市場新生態。9月12日騰訊與58集團聯合發佈了名為「騰城計劃」的戰略合作，旨在共同打造「最強社交生活服務綜合體」。

據透露，雙方已共同制定了中長期合作計劃，成立聯合工作小組，在產品、運營、技術、市場等方面開展全面合作，並探索更深度合作的可能性。(安妮)