格力電器：董明珠12月20日增持2萬股北京新浪網 (2016-12-21 21:23)
證券時報網(www.stcn.com)12月21日訊
深交所網站資料顯示，董明珠12月20日增持2萬股格力電器(000651)，成交均價23.83元/股；格力電器當日收盤價為24元/股。董明珠當日結存股數4431.85萬股。董明珠上一次增持是在今年9月23日，也是增持2萬股，成交均價為21.49元/股。
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