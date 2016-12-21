原標題：重霾擋不住戰鬥民族？俄航是種怎樣的存在

這兩天，首都機場被大霧重霾籠罩，絕大多數航班延誤或取消。在不少航班選擇返航或者備降之時，曾在內蒙古上空轉了八圈半，最終等來大風吹散霧霾的俄航，再次刷新了吃瓜群眾們的三觀，繞飛一次成功落地后，這家航班竟然還比預計時間早了6分鐘。

其實，關於戰鬥民族的飛機，一直流傳著各種各樣的傳說。不管出發多晚都能準點到達、起飛很少滑行只是原地抖一抖、沒有空姐全是空媽空奶、安全降落要感謝機長不殺之恩……據瑞典一家機構統計，俄航自營運以來，空難死亡人數最多，達8231人。但事實上，事故多發於蘇聯時期，自蘇聯解體后，俄羅斯航空有了極大改善。

但是，一些俄航事故背後的原因仍舊令人咋舌。1994年3月23日，俄航A310-300客機失事墜毀，機上75名機員及乘客全部罹難，最後調查發現竟是由於副機長讓沒飛行資格的子女駕駛飛機。