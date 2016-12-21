（中央社記者卞金峰桃園機場21日電）世界羽球球后戴資穎今天搭乘長榮班機返國，長榮航空長期贊助支持台灣體育好手，今天接回戴資穎除獻上祝賀，也感到與有榮焉。



戴資穎今天下午搭乘長榮BR62航班自曼谷抵台灣，長榮航空安排獻花慶賀她凱旋歸國，另有贊助的合作金庫、台北市立大學等親友前來接機，場面盛大。



長榮航空多次贊助台灣高球、網球、羽球等領域體育好手，包括2016年積分排名登上世界第一的球后戴資穎。



長榮航空指出，戴資穎自小於台灣接受培訓，指導教練及陪練選手也都來自台灣本土，自2009年出國參與國際賽事以來，屢獲佳績，2016年更接連獲得印尼頂級系列賽、丹麥頂級系列賽亞軍、香港超級系列賽及超級羽球系列賽年終杜拜賽的冠軍頭銜，可說是名符其實的台灣之光。



長榮航空表示，公司長期支持體育活動，對於培育具有潛力之選手一向不遺餘力，以實際行動支持戴資穎等人追求夢想，期盼他們在國際體壇上更發光發熱。



戴資穎與家人對長榮航空的贊助也表達感謝，「感謝長榮航空贊助我到全世界各地比賽」，她說，因為經常一下機就需要立刻投入比賽，長榮提供五星級貼心舒適服務，可以獲得充份休息，對參加比賽的表現幫助很大。



長榮航空多次贊助台灣高球、網球、羽球等領域體育好手，包括2016年積分排名登上世界第一的球后戴資穎。



長榮航空指出，戴資穎自小於台灣接受培訓，指導教練及陪練選手也都來自台灣本土，自2009年出國參與國際賽事以來，屢獲佳績，2016年更接連獲得印尼頂級系列賽、丹麥頂級系列賽亞軍、香港超級系列賽及超級羽球系列賽年終杜拜賽的冠軍頭銜，可說是名符其實的台灣之光。



長榮航空表示，公司長期支持體育活動，對於培育具有潛力之選手一向不遺餘力，以實際行動支持戴資穎等人追求夢想，期盼他們在國際體壇上更發光發熱。



戴資穎與家人對長榮航空的贊助也表達感謝，「感謝長榮航空贊助我到全世界各地比賽」，她說，因為經常一下機就需要立刻投入比賽，長榮提供五星級貼心舒適服務，可以獲得充份休息，對參加比賽的表現幫助很大，回國後會先休息，要跟媽媽好好聊一聊，也謝謝大家支持相挺。1051221