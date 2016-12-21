（中央社記者黃旭昇新北市21日電）陳姓男子涉嫌持鐵撬闖入知名歌手江蕙胞弟住宅行凶，新北市淡水警方將採集檢體送驗，DNA比對圖譜結果今晚出爐，現場電梯地板、衣服、計程車內椅墊血跡，DNA全是陳嫌無誤。



新北市淡水警分局，與新北市刑警大隊偵八隊、刑事警察局及台北市刑大等單位，在士林地檢署檢察官林聰良指揮下，今天凌晨持拘票，在台北市埋伏2小時後攻堅，逮捕涉嫌攻擊、毆打江蕙胞弟的陳姓男子。當時，陳嫌正在打麻將。



陳男曾短暫在案發社區擔任清潔工，警方釐清犯案動機，陳嫌今天在警方詢問時，矢口否認犯案。不過，，警方以科學辦案，調閱相關監視器等資料，充分掌握現場血液等留下的跡證，現場指紋比對也指向陳嫌。



警方說，專案小組從歹徒熟知現場地形研判，過濾清查曾擔任楓丹白露社區清潔人員，根據現場跡證，採集相關血液、微物跡證等檢體送驗，鎖定有多筆強盜、竊盜前科，曾服刑16年，今年才剛出獄的陳男。



陳嫌矢口否認犯案，不過，警方表示，DNA比對今晚將近6時出爐，現場電梯地板、衣服、計程車內椅墊，血跡DNA全是陳嫌無誤。警方以涉嫌強盜未遂、傷害、侵入住宅等罪嫌移送。 1051221