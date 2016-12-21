原標題：昨天，一架韓國班機正飛越中國上空，突然……

爆料人是唱《此情可待》的理查德·馬克思。

你聽過《Right here waiting》（《此情可待》）嗎？

這是美國格萊美獎得主、「情歌王子」理查德？馬克思的代表作。日期:12月20日16時，這位「老王子」在Facebook上講述了一個在中國上空發生的事。

據英國《每日郵報》20日報導，理查德和妻子當日乘坐大韓航空KE480航班，從越南飛往首爾。當飛機飛越中國上空時，坐在理查德身旁的一名男子突然掙脫安全帶，對乘客和機組人員展開攻擊。

機上的韓國空姐們試圖去制止這位瘋狂的男子。然而，該男子推倒了幾位空姐，並抓住了她們的頭髮。不少空姐感到束手無策，有的空姐甚至忙著在一旁拍照。

看到機組人員無力制服該男子，理查德和幾位男性乘客衝上去同襲擊者展開了搏鬥。理查德還找來了繩子，和空乘人員一同將襲擊者綁了起來。

然而，在四個小時的飛行中，發了狂的襲擊者三次從繩子中掙脫，整個飛機艙內一片慌亂。機組人員無力制止他，兩位乘客和一名機組人員受到重傷。

隨後，理查德？馬克思在社交網站Facebook上連發數帖，抱怨大韓航空的機組缺乏應對突發情況的經驗。

「大韓航空KE480的飛機出事了。應對此事的是一個完全準備不足、缺乏訓練的機組。在長達四小時里，這個精神有問題的乘客向不少空姐和乘客都發起了襲擊。」

「所有的空乘人員都是女性，她們束手無策，沒有經受過阻止襲擊者的訓練，最終，這個襲擊者是在我和兩個男性乘客的干預下才被制服。」理查德認為，對於這樣沒有乘客幫忙就不知如何應對突發情況的大韓航空，應該給予處罰。

「空姐手中有一把電擊槍，但她們不知道如何使用它。她們也不知道如何用繩索去制服歹徒，導致在四小時之內襲擊者掙脫了3次。」理查德的妻子富恩特斯說。

「看到很多空姐被該男子襲擊我感到很難過，但她們的航空公司應該事先就告訴她們，該如何應對這樣的情況。」 富恩特斯說。

而萬萬想不到，得知此事後，理查德粉絲們卻忍不住唱了起來……

另據航空事微博報導：

大韓航空KE480航班上一名首爾企業社長的兒子在航班上毆打其他旅客和機組人員，Right here Waiting的演唱者里查馬克思抱怨機組什麼都沒做直到他和其他旅客連同制服后才出面制止，視頻可以看到該旅客還向去制止的人吐苦水，最終綁在座位上，事件造成2名旅客和一名機組人員受傷、該旅客已被警方帶走！