【大成報記者杜忠聰/臺南報導】耶誕老公公說：「我不是不努力，而是人們忘了12月的熱情；我也想搞創意，但這社會已玩膩太多的劇情……」好險！有藍晒圖文創園區，與我們共同創造回憶，與設計同步創新。12月24、25日兩天，邀請來您到藍晒圖，在舊司法宿舍日式建築「穿越時空浴見你」，穿上浴衣漫步懷舊風格市集，聆聽大師級講座與音樂，滿載文藝氣息。還有還有，耶誕夜一定要的超值大獎摸彩活動，邀請每個您參與這場盛會，感受臺南百年耶誕風華，浪漫幸福一整夜！位於市區精華地段的藍晒圖文創園區，前身是「第一司法新村」舊司法宿舍群，15棟建築有一部分是日治時期木造建築，部分則為民國51年起所建的老式連排宿舍。歷經市府介入協調保留活化，去年12月正式以「藍晒圖文創園區」的面貌對外開放，提供文創業者進駐，致力推廣臺南在地文創，並串連周邊旅館、餐飲、精品百貨等產業，成為市區新亮點。今年耶誕節藍晒圖將由蘭舍、拍拍、原印臺南、小覓秘、ourbar 、溫度手創、目目文創及Bon Joy等8個進駐品牌聯合發起別出心裁的耶誕節浴衣市集，邀請來訪的朋友體驗舊司法宿舍的美感及臺南人過耶誕節的歷史淵源，懷舊市集攤位除了杏仁茶，還有釣日式水球、彩繪面具、釣酒瓶等趣味活動。此外，主辦單位也邀請府城文化人許荷西、么八二空間陳正杰、花見小路手機攝影、糯夫等創意人連番接力講座分享。活動最末的抽獎重頭戲，則將由大億麗緻酒店、晶英酒店及Volvo汽車分別提供價值萬元的五星級雙人住宿卷、歐式自助餐券以及精美禮品做為晚會耶誕抽獎大禮。除了浴衣體驗活動，各進駐品牌也都紛紛推出具有在地文化意涵、獨特而又能貼心客製的耶誕禮品，像是原印臺南的客製化印刷，可以在各種物件印上自己照片；ZAZAZOO的毛親子配件禮盒，讓主人跟寵物在耶誕節有時尚裝扮；W Jewelry銀製所的客製化項鍊，讓情人透過首飾來表達情意；關於夢想推出各種逗趣的文字徽章及卡片、溫度手創則有獨創的皮革包袋；藍月山房的精緻陶作品；蘭舍的蘭花耶誕盆栽等，讓大家來到藍晒圖可以一次找齊多款耶誕禮物、滿足不同贈禮對象的需求。此外，園區內餐飲業者也推出有虱目魚風味料理、西班牙耶誕大餐、義式甜品等，讓您大飽口福！藍晒圖文創園區天天免費入園，今年想穿著浴衣體驗不一樣的耶誕節嗎？想要聆聽藝文講座及爵士音樂會，或來點手作課程、品嘗美食，來個小資文青耶誕體驗？歡迎洽詢06-2227195或園區營運管理中心，將有專人為您服務喔！