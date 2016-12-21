【大成報記者杜忠聰/臺南報導】為表揚對防疫工作重大貢獻人員，衛生福利部疾病管制署今年首度移師南台灣舉辦「105年防疫績優獎頒獎典禮」，台南場21日上午在台南成功大學醫學院成杏廳展開，由疾管署周志浩署長頒發獎牌給登革熱防治有功的團體及個人，親自出席盛會的賴市長也期勉授獎者，領獎並非結束，因為登革熱疫情每年都會來，請大家應隨時做好防疫的準備。衛生福利部每年均會辦理防疫績優獎勵，期望藉此激勵防疫人員的工作士氣，鑑於去(104)年登革熱疫情嚴峻，今年頒獎典禮主題訂為「全民防疫 同心守護」，獎勵對象為年度登革熱防治有功的人員，疾管署周志浩署長表示，細菌、病毒不講人情，因此防疫工作極具挑戰，隨時都得繃緊神經，署長特別表揚台南市在登革熱防治工作的辛勞，他指出，去(104)年底他特地前往台南市的巷弄內視察，發現市民孳清做得很徹底，是政府結合民間共同防疫的最佳典範。台南市去(104)年9月下旬起，登革熱病例數逐週降低，疫情也提早一個半月就控制住，賴市長致詞時向中央部會表達感謝之意，謝謝疾管署長周志浩及前署長郭旭崧的全力協助，不但特地南下與民共同執行登革熱防治工作，本年度的頒奬典禮更移師台南舉辦，給了台南市很大的支持。賴市長也藉今日機會感謝所有勞苦功高的里長、醫護人員及市府同仁，他亦特別推崇成大研發的科技化防疫措施，協助市府因應各區的需求，投放有效的人力、物力，縮短疫情時間。市長提到，系統性或地毯式的防疫工作固然重要，但若配合科技化的發明，更可減少防疫成功所需的時間。市長現場除請各里長下載「掌蚊人」APP，以確切掌握最即時的疫情資訊外，目前成大與聯發科合作開發的「智慧捕蚊燈」，也將會是防治登革熱的新利器。登革熱流行影響市民健康生活甚鉅，感恩地方民眾、志工團體及鄰里長等之加入，對防止登革熱有重大的影響力，台南場次獲獎名單分為(一)政策執行組：選擇104年度登革熱流行之全國登革熱延燒重點防治里別，由疾管署就104-105年度確定病例數下降率，選取最佳30里里長，頒發登革熱最佳防治獎，本市共有26名里長獲得。(二)防疫服務組：獎勵對為104-105年度協助登革熱防治有功績者，又分為公務類及非公務類之團體或個人，其中市府環保局獲公務類團體獎，總計本市共有6個機關團體及8位個人獲獎。(三)優秀基層里長組：本市共有176名里長得獎。另外，台南市政府衛生局獲頒績效卓越特別獎。