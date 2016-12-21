【大成報記者杜忠聰/臺南報導】為提升偏鄉孩童應用科學教育的概念，國立臺南大學教育學系周保男教授研究團隊日前至臺南七股樹林國小進行創客教育巡迴輔導，利用新興科技的潛在教學優勢幫助國小學童理解艱深的電學概念，使學生體會如何擔任問題解決導向的小小電子工程師。周保男教授表示，系上研究團隊曾在國際工程教育期刊上發表關於臺灣小學生的工程概念普查報告，該項研究結果顯示，城鄉間的教育差距相當大，偏鄉孩童普遍對於應用科學教育中的工程概念明顯不足。有鑑於此，研究團隊希望使用移動式的創客教育巡迴輔導，借助新興科技的力量，誘導偏鄉學童對於工程學習的動機，並間接提升學生的工程認知概念。此次巡迴輔導主要配合小學四年級的電學單元，教導學童認識基本電子電路的結構。學習過程中，教師摒除傳統教學中常使用的電線及鎢絲燈泡，而是讓小學生操作美國伊利諾大學最新研發的銀製電導筆，在卡片紙上繪製電子電路圖，並搭配LED燈泡與節慶圖像，創作出閃閃發亮的聖誕卡片。在創作歷程中，學生亦可扮演小小電子工程師，運用電導筆進行線路檢測，邏輯分析電路導電狀況。七股樹林國小李貞慧校長表示，相較於市區型學校，偏鄉小學所持有的教育資源並不充沛，間接影響創新教學的發展空間。非常感謝南大教育學系團隊利用聖誕佳節做為教學主題，適時提供新式的創客教育輔導，協助自然與生活科技領域教師的教學專業成長以及引導孩童建構正確的電子工程概念。