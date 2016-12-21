新台南進行曲 老街邀市民共度聖誕週末大成報 (2016-12-21 18:27)
林美燕議員行前記者會特別穿上和服表示近年因吹起復古風潮，國華街及友愛街一代成為最夯的「觀光景點指標」，藉由協會形塑新舊文化交融特色，一定將為商圈帶來更多的人潮，再創觀光巔峰。
活動當天商圈主辦單位邀請KoSwing樂團擔任踩街主角，將從沙卡里巴出發，一路演奏表演，透過爵士樂融合在地文化，迸出中西合併的火花，讓民眾感受不一樣的台南新風味。
除了聖誕踩街、市集擺攤、樂團表演還有和服出租，協會更特別邀請到統一獅球員同樂，在淺草新天地舉辦簽名見面會，球迷可把握機會到現場與球星近距離互動，一同共度聖誕。
國華友愛新商圈副理事長朱紋慶指出當天還有歷史講解員為大家解說市場歷史，讓所有參與的朋友在欣賞街頭演出時，更能了解老市場商圈的歷史價值。
當天商家也會有打卡送點心、限量特賣優惠，另外淺草新天地自治會特別展出鋼鐵人，展期一個月的時間，絕對讓民眾有吃有拿又有玩。
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