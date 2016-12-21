【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】



中華水資源管理學會於12月23日(星期五)假國立交通大學資訊中心國際會議廳舉辦第七屆第三次年會暨座談會，由現任理事長、經濟部次長楊偉甫主持，他表示一年一度的年會是一個充滿知性的聚會，除了會員朋友們可以敘舊，會中的專題演講和座談會，更可以汲取新知，為大家充電。他也期許會員朋友除了在自己的工作崗位上盡責守分，也能善用這個園地，努力推廣水資源管理的理念。







中華水資源管理學會這次年會的專題演講，特邀請到前經濟部長、現任行政院政務委員鄧振中蒞臨演講，講題為「新南向政策-必要、創新、合作」。鄧政務委員嫻熟國際事務，更是經貿談判高手，此次應邀蒞會演講，他以宏觀的視角提出對「南向政策」有完整、創新的論述，頗受眾人期待，是非常難得的機會。







中華水資源管理學會年會由台灣自來水公司第三區管理處主辦，也針對新竹、桃園水資源需求的特性作為座談會主題，分別是：「北區水資源管理之夥伴關係」及「高科技產業智慧型水管理」，並邀請到政府主管機關、自來水公司、學界及產業界共同討論，一則是經驗分享，二則希望以互利合作的方式來改善此地各標的用水競用關係。







每年中華水資源管理學會均會選拔優秀人才及優良論文，105年優秀人才最高榮譽-卓越貢獻獎由行政院農委會技監張敬昌獲獎，以表彰其於農委會農田水利處處長任內對農田水利事業之貢獻。







中華水資源管理學會會員含機關團體及個人達900餘人，每年年會由不同的水資源相關單位主辦，也在不同的地方辦理，針對主辦單位職掌水資源事務及活動辦理地區擬訂當年研討會(座談會)主題，是其一大特色，更是水利界一大盛事。