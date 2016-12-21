【大成報記者何秀菁／南投報導】耶誕、跨年節日即將到來，不少人計畫開趴慶祝，原本歡樂的場景恐因摻入新興毒品變調；像派對中的彩色氣球、桌上的咖啡包、奶茶包和討喜的糖果巧克力，都可能被動手腳，添加新興毒品，成為「娛樂性用藥」，日前發生小模疑似遭設局服毒過量不幸猝死，警方調查發現，她的身上多達3種毒物反應，有安非他命、搖頭丸，以及鴛鴦錠三種毒品反應，其中鴛鴦錠不同於一般K他命呈現粉末狀，而是一種無色無味的發泡錠，因溶在水裡不易被發現，常被用來當作「春藥」；民眾玩樂時要有警覺心。很多青少年參與狂歡派對之際，會不小心誤觸到搖頭丸、K他命、大麻等新型的毒品來助興，而且年齡層有向下並往家庭聚集發展的現象。衛生福利部草屯療養院成癮治療科主任林滄耀表示，青少年會吸毒，往往是追求刺激或是對現實生活不滿，吞下搖頭丸與K他命後，會暫時產生興奮幻覺，而藥效退後，危機才正要開始，尤其是轟趴內，毒品與性犯罪也經常劃上等號，尤其是吸食毒品後，記憶力退化變笨傷身，最嚴重甚至會死亡。林主任表示，新興濫用藥物「合成卡西酮類物質」是一種中樞神經興奮劑，會讓心跳加速、血壓增高、體溫升高，和安非他命功效類似，因合成、食用都容易，近年來被大量濫用，服用後不僅會有嘔吐、頭痛、抽蓄等副作用，更可怕的是會出現攻擊、心悸、幻覺、妄想等行為，如有血管脆弱或有心臟問題者吸食這類毒品，將有腦出血、心臟病發作的風險。林主任也呼籲民眾，開趴過程中出入娛樂場所時要隨時提高警覺，對於食用、飲用的東西都要格外地小心，避免讓有心人有機可趁，而且應拒絕來路不明的物質，不然年還沒跨成就先掃了興致。