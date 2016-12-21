【大成報記者何秀菁／南投報導】聖誕節前夕，南投縣長林明溱與縣內慢飛天使齊聚一堂歡慶，並贈送慢飛天使禮物，大家都感到相當開心，還有慢飛天使收到禮物後，大聲對林縣長說：「我愛你！」頓時讓人感到相當溫馨！南投縣府21日在地下2樓大禮堂舉辦慢飛天使歲末關懷活動暨特教白皮書發表會，林縣長除贈送慢飛天使禮物外，並和教育處長彭雅玲為「特殊教育白皮書」揭用，與出席貴賓共同簽名見證，期落實特教理念，帶領慢飛天使走入人群、與社會接觸，讓他們健康快樂成長及學習。林縣長表示，慢飛天使心智條件先天上較不足，但他們都相當天真可愛，縣府藉由各項活動及教育體系，盼讓他們更能儘早融入社會，同時也感謝社會各界長期投入愛心及資源關懷弱勢，老師更秉持有教無類精神，耐心教導慢飛天使，充實各項知識。會中，林縣長頒發感謝狀予此次活動贊助單位，包括18度C文化基金會、麥當勞南崗店及友山尊爵酒店，並頒發2016總統教育獎給爽文國中李易珊及及旭光高中國中部韓棨賢。隨後，林縣長揭用「特殊教育白皮書」及贈送慢飛天使禮物。麥當勞叔叔及蘋果劇團也帶來多項表演，包括活力帶動跳舞及奇幻冒險魔法書劇團演出，慢飛天使們跟著唱唱跳跳，臉上充滿歡樂笑容，全場洋溢愉悅氣氛。此次「特殊教育白皮書」規劃了本縣106年至110年教育藍圖，並揭開10大行動方案，有「充實特殊教育相關資源及支援方案」、「強化幼兒園特殊教育服務品質」、「強化正向行為支持介入方案與轉銜輔導成效」及「精進鑑定與安置服務」等，林縣長盼未來提供特教生更多、更優質服務，也希望社會都能用愛與包容對待他們，讓其快樂融入社會。南投縣智障者家長協會理事長楊錦良、南投縣傷殘協進會理事長李春奇、南投縣聾啞福利協進會理事長吳玉玲、18度C文化基金會執行長王又興、麥當勞南崗店經理李依靜及友山尊爵酒店副總許心瑜等也到場娛樂。楊理事長表示，除有耐心與愛心教導慢飛天使外，也給予醫療、轉介及服務等社會資源及照護，希望讓這些孩子與社區接觸、互動，未來盼有更多教育資源投入，給孩子們在好的環境成長。