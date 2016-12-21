



【大成報記者何秀菁／南投報導】 「謝謝叔叔、阿姨、愛你1萬年!」感謝的聲音，在部落學校裡響起，信義原鄉部落，21日好溫馨，一群來自南投、台中的生意人，放下工作，跑到偏鄉義煮送愛心，聖誕節美味兒童餐 免費吃，山裡的孩子好高興。





聖誕節前夕，台中市區的台中一中街DoDo茶館、豪大雞排、全一珍專業蘿蔔糕專賣店，及南投橋頭邊肉圓等商家，一早便進入信義山區，他們有錢出錢，有力出力，只希望在耶誕節前夕，做一件有意義的事，煮東西給山裡的孩子吃外、還送紅包祝聖誕、為孩子剪頭髮，讓山裡的孩子，感受外界的愛心。





載著各種廚具用品，跑到山裡做公益，其實不容易，瓦斯桶、油鍋、食材搬來又搬去，平地人到山裡做愛心，雖然忙得不可開交，但他們希望孩子知道，在這個社會裡，還是有很多人在默默在關心，山裡的孩子並不孤寂。





為迎接遠到而來的「貴賓」，信義潭南、地利、民和及人和等四所國小師生，在人和國小集合，透過輪番表演，感謝平地來愛心。珍珠奶茶、雞排、肉圓、蘿蔔糕，現煮現做，都市來美食，香氣四溢，學生們吃得好滿意。





二年前南投橋頭邊肉圓，到合作國小做公益後，有志一同的商家，愈來愈多，他們一年四次，到偏鄉做愛心。負責這次活動的DoDo茶館老闆娘顏淑英表示，她是水里鄉的女兒，能回到南投故鄉做公益很有意義，她不但力邀朋友扮演聖誕老公公及玩偶娃娃，夫婿洪群雄更是全力相挺。





每次偏鄉義煮，這群人不但事前會開會、還把義煮活動看得比店內的生意還重要。顏淑英說，看到學生們津津有味的吃到他們煮的美食，他們的心裡就好滿足，好欣慰。也希望這種有意義的活動能一直持續的辦下去。





