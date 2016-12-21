【大成報記者王繪甄/臺南報導】「2016年日本加賀RoboRave國際機器人大賽」總成績奪冠，參賽學子表現卓越，象徵台南科學教育的開花結果。21日下午賴清德市長特別在永華市政中心接受獻獎。市長除了祝賀參賽選手外，並頒發獎狀、獎品以資表揚，同時 期許台南科學教育在國中、小深耕、定根，活躍國際舞台，培育更多傑出科技人才。「2016年日本加賀RoboRave國際機器人大賽」，分別有來自6個國家，176個團隊同場競技，台南隊自2015年參賽至今，已連續2年獲獎，今年隊伍由海東國小、億載國小、瀛海中學、港明高中等4校組成，共19名學生參賽，囊括13項大獎，脫穎而出，總成績名列第一，為臺灣與府城爭光，讓台灣在世界科技教育舞台上熱力四射。市長首先恭賀選手們在國際比競爭勇奪冠軍，大放異彩，網羅3金4銀1銅的佳績，這不僅是個人及學校的榮譽，是城市的光榮，更是為國爭光；同時也感謝吳煥文教授的指導培訓，家長與學校的支持，以及學生認真研究與實作，才能有如此豐碩的成果。市長進一步指出，機器人是屬於精密機械的發展領域，也是國際重大產業發重大趨勢，更是蔡英文總統推動五大創新產業之一。無論學子們是基於興趣，或是好奇心走入機器人的領域，他更期許在比賽豐碩成果的奠基下，走在科技前端的莘莘學子，能持續朝精密機械的領域邁進，並和各國的參賽友人保持聯繫，相互學習，建立良好的國際交流管道。最後，市長以參訪以色列新創公司為例，認為教育是國家發展的力量，他鼓勵各校積極投入特色教學，成立社團，落實多元學習的目標，為各學習階段的孩子裝上飛向夢想的翅膀，讓他們能與國際新興發展的產業接軌，培育更多具有國際競爭力的優秀人才，讓他們未來在面對競爭時能立於不敗之地，有更多機會實現夢想。教育局表示，「2016年日本加賀RoboRave國際機器人大賽」橫跨科學、科技、工程、數學等領域，融合了探究力、創造力、競合力與跨域力等各項能力，學子們透過比賽不僅實踐「自造教育」(Maker Education )的理念，亦能培養其問題解決、團隊合作、科學素養及創意發想能力，提升國際交流的經驗，及與世界機器人教育潮流接軌的機會。優異成績如下：國中組部分(國小6年級參賽需報國中組)瀛海中學與港明高中聯隊獲得a-MAZE-ing(迷宮)第一名及Jousting(騎士)第一名；億載國小獲得a-MAZE-ing第一名及Line Following(循跡)第二名。海東國小獲得Jousting第二名及a-MAZE-ing 第四名。國小組部分海東國小團隊分別獲得a-MAZE-ing 有2個第二名，1個第四名、Line Following第四名、以及Jousting第五名和第六名。