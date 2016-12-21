【大成報記者王繪甄/臺南報導】國立臺南大學理工學院大師講堂，於12月20日邀請數位學習領域專家陳國棟教授進行精彩的演講，陳國棟教授開場以一句「一生只求做一件成功的事」勉勵學生在未來不管是研究或進入職場，皆須為自己找到一個邁向成功的目標與方向。陳國棟教授為前國科會科教處處長，在科學教育與數位學習領域已研究多年，現任國立中央大學資訊工程系講座教授兼邁向頂尖大學計畫辦公室執行長，研究領域包含機器人加值學習工具、教學桌遊、電子書等。近年來更是將電子書中的場景、腳色、對話等延伸成為數位學習劇場，讓學生能以自己為中心去投入閱讀的興趣，儼然讓嚴肅的教室成為學生們的遊樂場。本次演講主題為「教室內數位學習劇場」，現今的教育現場已漸漸的由傳統以教師為主的授課方式轉變為以學生為中心的學習方式，陳國棟教授團隊就是基於此理念，想要將整個教學現場翻轉成一個可以讓學生盡情融入與體驗的數位學習劇場。今日講座，也邀請南大藝術學院院長林玫君教授擔任主持人，林玫君教授致力於推廣戲劇教育多年，亦發表了許多關於戲劇教育、教室中的表演藝術課程等系列專書。兩位大師的互動為整場演講帶來許多專業的交流，讓學生體會跨領域結合的創新思維。講座一開始，陳教授團隊先展示他們的數位學習劇場系統，主要是利用Kinect抓取前方的人型，並透過電腦影像合成的方式將學生即時顯示在一個數位虛擬的劇場環境中，畫面中除了模擬劇場中的環境背景外，也可加入許多物件元素，如咖啡杯、蘋果等，學生們只需編製腳本，透過Kinect與虛擬環境進行互動表演即可完成一部有趣的戲劇。此系統已在真實的國小教學環境中實施，目前實施學科以英語、國文為主，學生們在接觸此課程時皆沉浸於演出當中，教學現場的教師們也都認為此種學習方式可以對學生們在學科學習、創意思考與團隊合作上有很好的幫助。最後，陳國棟教授與林玫君教授也鼓勵現場學生，不要將自己侷限在單一個思維，跨領域結合的創新思考將會是未來發展重要的一環，在學期間應多研修其他科系的課程，開闊自己的專業領域。