【大成報記者王繪甄/臺南報導】由臺南市政府、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下簡稱雲嘉南管理處) 及皇尚文創股份有限公司(以下簡稱皇尚文創)聯合主辦策劃「2016井仔腳送夕陽活動」即將於12月31日下午2點至6點，於臺南市北門區井仔腳繽紛登場。今年特別規劃「齊心協力鹽繪金雞」，邀請民眾一起共創全臺唯一彩鹽繪金雞，當日下午2時開始採現場報名發放號碼牌，限額100位民眾可參加，將使用多達1200台斤繽紛彩鹽，於100平方米瓦盤鹽田內齊心打造獨一無二金雞，共同「鹽」續2016年的美好，勾勒出專屬2017年的幸福藍圖。21日於北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦宣傳記者會，邀請到威鴻傳藝民俗藝術團演出氣勢磅礡的戰鼓表演，鼓震八方象徵2016年送夕陽活動一開場就氣勢不凡，現場雲嘉南管理處徐振能處長、皇尚文創公司林國明副董事長、北門區曾榮嘉區長、中華郵政股份有限公司新營郵局蕭月琴副局長、臺南市政府觀光旅遊局陳宏田專員、學甲分局鄭榮崑分局長、永隆里潘江益里長、陳亭妃立委辦公室陳雅靜秘書、葉宜津立委辦公室林鴻志秘書、黃偉哲立委辦公室楊秀蕙秘書、侯澄財議員辦公室吳佳潭秘書、謝財旺議員辦公室謝舒凡秘書以及永隆宮蔡武林總幹事、泰安宮黃州城廟公等眾多貴賓到場搶先以12色繽紛彩鹽點綴「2016井仔腳送夕陽」冰雕。雲嘉南管理處徐振能處長表示：「井仔腳送夕陽是臺南跨年三部曲系列活動首部曲，歷經五年的送夕陽跨年行程，一直是全臺備受矚目的重點活動，今年精心規劃由TS火舞團帶來炫目火舞表演、鹽繪金雞特色造景，現場邀您搶先機一起現場玩直播，讓全世界都能看到這美麗夕陽風景，最後也可以搭乘接駁車前往北門婚紗美地欣賞北門水晶教堂不一樣的燈光夜色。」北門區曾榮嘉區長表示：「非常歡迎大家來到北門，因為大家的蒞臨讓北門地區熱鬧起來，也希望遊客們除了來到井仔腳參加送夕陽活動，過年期間也來北門地區旅遊，來看看北門可愛的模樣並帶回滿滿幸福回憶。」新營郵局蕭月琴副局長表示：「今年非常開心可以跟井仔腳送夕陽活動結合，推出專屬井仔腳的特色郵筒，活動當天寄出滿滿祝福的明信片，還能蓋上獨家設計的特色郵戳，只有12月31日井仔腳送夕陽當日限定喔!」皇尚文創林國明副董事長表示：「今年井仔腳送夕陽活動內容十分的精彩與豐富，現場不僅有齊心協力鹽繪金雞、彩鹽金雞蛋等活動，還有鹽福卡與鹽(緣)分郵筒、井仔腳鹽田送夕陽攝影比賽，相信會將井仔腳鹽田這觀光勝地推廣讓更多人認識，邀請各地遊客一起歡送2016年最後一抹夕陽，對過去一年畫下完美句點，同時期許新的一年更美好。」12月31日活動當日為避免人車擁塞，預計下午2時開始進行周邊道路交通管制措施，雲嘉南管理處規劃「北門←→井仔腳」往返接駁車，根據中央氣象局資料顯示預計日落時間為下午5點25分左右，欣賞夕陽後還有北門水晶教堂炫目燈光秀，歡迎全台民眾大手拉小手，樓上招樓下，男生女生呼朋喚友，齊聚北門井仔腳，一同歡送2016最後一道夕陽，更多活動相關資訊可至「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲頁 (https://www.facebook.com/swcoast/) 查詢或電洽06-7861000分機242。