【大成報／雲林縣報導】2017臺灣燈會在雲林─未雨綢繆防範未然，雲林縣政府20日下午2時，在於北港鎮高灘地停車場進行105年度場外空難災害防救演習，副縣長張皇珍、工務處長彭子程、北港鎮長張勝智、交通部民用航空局航站管理組組長朱冠文、嘉義航空站主任葉政勳、嘉義縣政府建設處副處長蔡育宗等貴賓都特地到場參與，這是雲林縣內第一次場外空難演習，也是首次聯合嘉義縣與嘉義航空站跨縣市與跨單位聯合演練。副縣長張皇珍表示，今天是雲林縣內歷年來首次舉行機場外空難災害防救演習，也是第一次與嘉義縣政府及嘉義航空站跨縣市、跨單位聯合演練。災害防救業務種類繁多，包括天然災害、生物性災害如禽流感等，空難屬交通意外事故。過去因縣內無設置機場，不曾進行空難演練的災害防救，但為增強飛機意外掉落等空難事故危機處理能力，此次特地選在2017臺灣燈會北港燈區停車場之一的高灘地停車場舉行，就演練航空站場外空難之救災處理、傷患救援等任務，非常感謝各單位配合，整體演練相當成功。此次演練假設狀況為航空公司某部由嘉義飛往金門的班機，在起飛爬升過程中遭遇鳥擊，導致擎熄火失去動力，為避開高樓與民宅，緊急迫降北港鎮高灘地停車場，卻因衝擊力量過大，起火燃燒，機上含機組人員共18人，消防局接獲民眾報案，立即進行搶救，各參演單位則就發生意外事故後之「緊急事故之通報」、「支援搶救單位之橫向協調與通報」、「救災指揮體系作業」、「緊急醫療救護體系之動員」、「現場醫療編組」、「檢傷分類及傷患後送作業」等各項任務進行演練。雲林縣政府為健全區域空難災害防救體系，強化平時空難災害預防、空難災害應變措施及復原重建措施，特地結合嘉義縣政府、嘉義航空站、北港鎮公所、航警局高雄分局嘉義分駐所、立榮航空公司、九品蓮華禮儀公司、佛教慈濟基金會雲林聯絡處、中華電信行動通信分公司臺中營運處、經濟部水利署第五河川局等相關單位，總計動員150人，出動35部車輛，進行機場外空難災害防救演習，強化航空器發生意外事故後之各項任務之遂行，以期於災害發生時減輕人員、民眾、及航空器生命及財產之損失。(記者張秦華翻攝)