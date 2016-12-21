（中央社記者卞金峰桃園21日電）桃園市大溪高中今天發生重大工安意外，鷹架倒塌，伴隨泥漿壓住掉落5名工人，他們陸續救出，滿身泥漿，送醫不治，其中一對罹難者為夫妻，家屬哭斷腸。



桃園市大溪區康莊路的大溪高中新建圖資大樓工程，下午3時14分，發生灌漿施作女兒牆過重導致鷹架倒塌意外，當時在鷹架上工作的5名工人（4男1女）被泥漿及鷹架壓住。



警消出動大批人力搶救，徒手挖掘，陸續救出5人，但都呈OHCA（到院前心肺功能停止），他們被救出時滿身泥漿，送醫急救後仍告不治，家屬聞訊傷心欲絕。



事發現場一片混亂，其中負責找人力的一名工頭出面說明，有跟工地主任說結構太軟不能灌漿，但阻止不了，工地負責人要他多找幾人用鷹架撐住，結果他找的人全掉下去，相當傷心。



5名工人中，廖男與黃女是夫妻，認真工作打拚，卻雙雙命喪工作現場，家人傷痛欲絕，無法接受。



大溪高中新建圖資大樓工程，正在進行5樓頂的女兒牆灌漿作業，疑因支撐板模鷹架，撐不住灌泥漿的女兒牆，泥漿牆倒塌，拉扯鷹架引發連鎖反應，多處倒塌，讓當時正在4、5樓工作的5名工人，摔落地面，被泥漿與鷹架掩埋。



消防隊員獲報趕來動用小山貓、怪手開挖，還徒手救人，直到晚間6時餘將5人全數拉出送醫，但送醫後都不治。



桃園市消防局指出，獲知5人受困，立即啟動大量傷病患機制，5名工人從五樓頂掉落遭掩埋受困，立即調派大鋼牙、吊車及大型挖土機等重型機具協助救災，另同時以人工方式清理碎石塊，避免誤傷受困民眾。



消防局說，在特搜人員全力搶救下，陸續救出5名傷患 ，送往龍潭國軍804醫院進行急救，最後一名傷者於6時16分救出，送醫後皆宣告死亡，災害原因及責任歸屬正由消防檢警調查中。1051221