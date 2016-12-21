（中央社記者魯鋼駿、管瑞平新竹縣21日電）新竹縣李姓男子疑因債務，19日與女友爭吵，情緒激動將女友阮姓女子掐死，還一度將屍體藏在住處的掀床底下，警方今天在宜蘭逮捕李男，依殺人罪嫌移送偵辦。



新竹縣竹北警方昨天接獲報案，指稱竹北市新泰路大樓內有一名阮姓婦人遭殺害，並被藏匿在掀床底下，警方立刻組成專案小組，過濾住家及附近道路監視器畫面，發現死者的李姓男友涉有重嫌，今天循線在宜蘭將他拘提到案。



警方表示，李男在外欠下新台幣200萬元賭債，阮姓女子為了幫忙償還，至聲色場所工作，但卻引發李男吃醋、不滿，19日兩人再為此事於住處房內爭吵，李男竟失去理智，憤而將阮女掐死，再逃往宜蘭。



李嫌犯案後，逃亡過程用死者手機，以通訊軟體LINE傳訊給阮女的妹妹，內容寫道「你回家把床掀起來，姊姊在那裡，對不起，我後悔也來不及了」，警方與家人前往房內將床掀起確認，果真發現已氣絕多時的阮女。



李男今天在宜蘭被逮後，坦承不諱，供稱犯案後怕人發現，一度將屍體藏放於掀床底下，但後來良心不安，才又傳訊通知阮女家人，警方訊後將全案依殺人罪嫌移送新竹地方法院檢察署偵辦。1051221