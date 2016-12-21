毆打江蕙胞弟 男子遭聲押中央社 (2016-12-21 20:01)
（中央社記者王揚宇台北21日電）陳姓男子涉嫌持鐵撬，闖入歌手江蕙胞弟住處並毆打。新北市警方今天凌晨將陳男逮捕，訊後移送士林地檢署；經檢察官訊問後，今天晚間依涉犯強盜未遂等罪嫌，向法院聲請羈押。
警方調查，59歲的陳男，曾短暫在案發社區擔任清潔工，他在19日晚上穿深色帽Ｔ外套、黑色長褲、戴口罩，從台北市北投復興崗的路旁攔了一輛計程車，跟司機表示要前往新北市淡水楓丹白露社區，與顧客簽約。
計程車停在江男住處樓下，見一樓大門未關，陳男手持鐵撬、鐵器，搭電梯直奔6樓；陳男按門鈴後，闖入民宅，並手持鐵器打傷江蕙胞弟，江男驚恐萬分，痛苦慘叫。當時，外傭在樓下聽聞尖叫聲，立即上樓查看，與闖入屋內的歹徒發生扭打，手指及背部都有受傷。
陳男趁隙逃跑，來不及帶走預謀犯案帶來的鐵撬、螺絲起子及一袋衣物，更在電梯內留下清楚血跡。
淡水警分局今天凌晨，鎖定男子出現在台北市，會同其他單位共同前往查緝，查獲正在打麻將的陳姓男子，帶回警局訊問，訊後移送士檢。
士檢檢察官在今天晚上7時許訊畢，訊後依涉違刑法強盜未遂等罪嫌，向士林地方法院聲請羈押。1051221
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