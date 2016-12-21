記者許凱涵／高雄報導

2017年長照2.0服務即將上路，高雄長照服務能量陸續佈建完成，市長陳菊21日率領市府團隊為鳳山五甲日間照顧中心長照標章揭牌。她表示，五甲日間照顧中心具備A級社區整合服務中心，建構生活資源、住宅、醫療、學校及社會福利單位一體化的照顧體系，盼長輩受到最好的照顧，在社區安老自在。

陳菊指出，高雄長期投入長輩照顧服務，居家服務已連續六年高居全國之冠，服務人數高達7千餘人，因應長照2.0服務，照顧資源陸續佈建完成，38個行政區設置17家日間照顧中心與33處日間托老據點，百分之百達到衛福部的要求。另以一區一日照採用日照中心與日間托老服務之多元混合方式，更進階試辦小規模多機能服務，選擇左營、鳳山、旗山、燕巢等4處，以日間照顧中心為基礎，搭配居家服務及臨時夜間住宿服務，提供長輩多元的長照服務。

陳菊表示，高雄目前有37萬1,624位長輩，老年人口比率達13.37％，已成為「高齡社會」結構，除了更險峻人口老化趨勢，亦面臨新生人口減少的社會問題，此外，身心障礙及失智老人等長期照顧也非一般家庭的責任，是政府應該負起責任，整合彈性及多元的照顧資源。

鳳山人口數38萬人，老年人口約4萬1千餘人，長照人口計9327人，陳菊也說，選擇鳳山區成立第一個A級社區整合服務中心，以五甲日間照顧中心為主軸，搭配巡迴車、結合在地學校、醫療及社福團體共同合作，建構生活資源、住宅、醫療一體化的照顧體系，在人力照顧不足上，會持續投入照顧人力的培訓，廣擴至其他行政區，結合居家、社區提供多元服務型態，讓所有長輩在社區安老、快樂生活。

社會局則表示，106年實施的長期照顧10年計畫2.0，其中新增「社區整體照顧模式」，將社區長照資源分為A級長照旗艦店、B級長照專賣店、C級長照柑仔店三級。為了方便民眾辨識各類長期照顧服務據點，所有辦理長照服務之居家、社區與各長期照顧機構等單位都會掛上標章，總計今年高雄市會有210處將掛上長照標章，不僅易於辨認，更能讓民眾在最便利的地方，得到所需的服務及資源。