日本仙台今天以10：0大勝台南市立人國小，順利晉級最後16強，但是比賽內容其實並不如賽後數據差異來的大，雙方一路纏鬥，仙台先利用佐藤快音的2分打點二壘安打取得領先，並在6局利用對方換投不穩之際，打下8分大局，才順利鎖定勝利。

這一場比賽的勝利功臣除了先發投手的壓制外，佐藤快音的2分打點安打也是關鍵，不僅幫助球隊取得超前，最終也成為這一場比賽的勝利打點。

佐藤表示，對方守備很好、投手也很準，難以去突破得分，但是自己還是在每次打席都提醒自己放鬆、全力去打，那一次敲出安打後，心情就放鬆多了。

提到自己最喜歡的選手，他表示最喜歡東北樂天金鷲的美馬學，因為自己的爸爸和他是朋友，每次美馬叔叔來都會偷偷教他投球秘訣，並調整他的姿勢，因此非常感謝他。