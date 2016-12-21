諸羅山盃／致勝二壘打突破僵局 仙台小將最愛美馬叔叔NOWnews今日新聞 (2016-12-21 19:35)
日本仙台今天以10：0大勝台南市立人國小，順利晉級最後16強，但是比賽內容其實並不如賽後數據差異來的大，雙方一路纏鬥，仙台先利用佐藤快音的2分打點二壘安打取得領先，並在6局利用對方換投不穩之際，打下8分大局，才順利鎖定勝利。
這一場比賽的勝利功臣除了先發投手的壓制外，佐藤快音的2分打點安打也是關鍵，不僅幫助球隊取得超前，最終也成為這一場比賽的勝利打點。
佐藤表示，對方守備很好、投手也很準，難以去突破得分，但是自己還是在每次打席都提醒自己放鬆、全力去打，那一次敲出安打後，心情就放鬆多了。
提到自己最喜歡的選手，他表示最喜歡東北樂天金鷲的美馬學，因為自己的爸爸和他是朋友，每次美馬叔叔來都會偷偷教他投球秘訣，並調整他的姿勢，因此非常感謝他。
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