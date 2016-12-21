生產力4.0物流倉儲模型工廠 萬能科大熱鬧開幕



(中央社訊息服務20161221 18:24:47)萬能科技大學資訊工程系今年獲得教育部技職再造設備更新案補助，成立全台第一個生產力4.0物流倉儲模型工廠，此倉儲模型工廠整合了無人搬運車、全自動倉儲系統、機器手臂與無人機，以期達到全自動化無人系統，並結合物流倉儲分析決策系統，提供大數據的分析。提供一個先進生產力4.0物流倉儲模型工廠作為教學，可培養學生在機構設計、程式設計與感測器應用上進行研究；對廠商而言，在建置現代化物流倉儲系統之前，可利用此系統來模擬與分析建置的成果。



生產力4.0 (Industrial 4.0)的推動策略與框架，主要是利用智慧機器人（Intelligent Robot）、物聯網（Internet of Things, IoT）與大數據（Big Data）等技術，推動產業朝設備智能化、工廠智慧化，來加速提升附加價值與生產力，以創造產業下一波的成長新動能。同時，在物聯網、行動互聯(Mobile IoT)等趨勢浪潮的推波助瀾之下，人類生活或工作環境已掀起巨大波瀾，舉凡習慣、觀念或價值觀等的移轉速度之快，堪稱前所未見。



萬能科技大學資訊工程系在這個時代浪潮下所扮演的角色包括三大領域，包括：1、在創新方面：透過創新改變生產流程，縮短基礎研究到產品問市之間的開發時間。2、在人才方面：培訓航空城附近精密製造業所需創新人力，同時鼓勵老師參與產學合作的計畫案，成為國際創新人才和高技能人才；3、在技術方面：主要在於強調物聯網、行動互聯技術開發，同時加快尖端技術商業化速度。亦應積極參與政府的生產力4.0方案，並透過物聯網將生產資訊數位化，以及延伸至機器端形成多機聯網，再藉由系統管理、大數據技術和精實管理，達成聯網服務製造系統之創新營運模式，以促使產業加值升級、強化其國際競爭力。



萬能科技大學資訊工程系為強化區域創新，與政府、產業、社區大學等各資訊部門整合成夥伴關係，透過創新製造的計畫案與各大企業建立了良好的產學合作關係，同時也協助科技部以及教育部等政府部門建立合作計畫案。例如建立了「加值型電子地圖之電子導覽」輔助駕駛人導航，更進一步可以為成為自動駕駛，這對於汽車工業的智慧化非常有幫助。此外，「行動APP開發與數位內容人才培育」，以智慧型裝置做為主控端，搖控各式各樣的智慧家電，達到智慧聯網的目的，融合物聯網與工業4.0的相關技術。



大多數學生一聽寫程式就害怕，覺得枯燥無趣。但是萬能科大資訊工程系近年在軟體設計與機器人研發上成果豐碩，如全國智慧機器人與智慧生活創意競賽勇奪三冠王，亞洲機器人大賽獲得第二名與WRO大專組全國賽獲得佳作等，由此可見，透過創意教學的方式，能啟發學生對程式設計的興趣。萬能科技大學莊暢校長表示，智慧機器人時代會取代勞力工作者的就業機會，唯有會寫程式控制智慧機器人的資訊工程人才不會有失業的隱憂。特別是桃園航空城內有亞洲矽谷計劃，對未來資工人才需求非常大，而萬能科大是全國唯一的航空城大學，資工系學生可以就近參與多家資訊科技公司的實習，日後直接就業。故此倉儲模型工廠的成立，將進一步培育機構設計、程式設計、無人機控制等相關領域的人才，厚實萬能資工系自行研發的能力。



訊息來源：萬能科技大學



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