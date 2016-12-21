萬能科大邀學長分享赴菲英語學習 現場送機票反應熱烈



(中央社訊息服務20161221 18:14:54)桃園萬能科技大學6日邀請該校工管系畢業的校友新飛國際營運長鍾朝名返校演講，分享目前極為熱門的菲律賓英語學習的經驗與特色，拓展學弟妹視野。本次活動共計有航空暨運輸服務管理系、旅館管理系、餐飲管理系、化妝品應用與管理系等學生參加，現場座無虛席。為回饋學弟妹，鍾朝名還特地送出一張桃園-宿霧的來回機票，同學們反應熱烈。



新飛國際營運長鍾朝名一開始以本身的經驗分享：過去曾在竹科工作，但如同台灣許多企業一樣，有不錯的研發實力，卻在語言方面遇到了瓶頸；在台灣卻沒有一個全英文環境可學習英語的情況下，便下定決心到鄰近菲律賓以四個月的密集英語訓練來加強英文。鍾朝名歸納他的成功方程式：專業能力＋英文能力=成功職涯。



接著鍾朝名分享他在宿霧的校園生活，交到許多國際友人，還有大家一起過萬聖節、聖誕節派對，非常有趣。除了生活體驗外，最重要的學業也並沒有因此疏忽，在學校的官方多益考場檢定，十週內成績便進步了315分！



最後問答部分，有學生提出菲律賓老師是否會有口音的問題，鍾朝名解釋菲律賓語言學校的老師都是通過嚴格的篩選過程，因此口音需達到高標準才可擔任老師，發音與語調都與英美人士的口音相近，所以在學習英語的過程中不存在地方性口音的問題。另外有人提出安全上的問題，在這部分鍾朝名解釋由於宿霧是觀光大城，當地治安良好，因此安全無虞。而且學生一下飛機就有學校專人來接機，在24小時保安的獨立校園內學習，相當安全。



萬能科大英語教學中心杜敏超主任認為赴菲遊學學習英語有三大優點，一是費用相較昂貴的傳統歐美遊學便宜許多(只需花費不到一半的費用)；二是遊學生活多彩多姿，可以體驗生活；三是課程比較緊湊，能讓學生在全英語的境環中保持學習熱度。所以赴菲遊學是一個不錯的遊學新去處，而且對一般家長和學子也較能夠負擔得起。杜主任希望能將各種英語學習管道介紹給學生，鼓勵學生在學校的常態課程之外，也能由其他管道習得英語，強化自我的國際觀與職場競爭力。



訊息來源：萬能科技大學



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