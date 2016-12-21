失親孩童重溫家庭 台東縣府今舉辦溫馨活動感受家的溫暖中央社 (2016-12-21 17:41)
失親孩童重溫家庭 台東縣府今舉辦溫馨活動感受家的溫暖
(中央社訊息服務20161221 17:40:21)臺東縣政府於今天上午11時在臺東秀泰影城中的品田牧場餐廳舉辦聖誕感恩餐會，讓由縣政府監護的孩子們可以歡聚在一起，讓他們共同感受家庭的溫暖。
社會處特地選在「冬至」這一天，是為了增進大家的情感，以暖暖的湯圓為媒介，讓監護的孩子感受傳統家庭大家一起搓湯圓的氛圍，同時傳達團圓、感恩、惜福的觀念，讓小朋友感受家庭的溫暖。今年由縣長夫人「小燕媽媽」致贈每一位孩子聖誕禮物，並且還陪同縣府監護的孩子一起觀賞電影，歡度快樂的下午時光。
縣長夫人陳怜燕表示，目前縣府監護的孩子高達37名，這些孩子大多因家庭功能失調，缺乏照顧能力以及嚴重濫用親權等問題，導致孩子生活未能獲得妥善照顧。這些從小失去家庭溫暖的孩子，只能在寄養家庭、兒少機構中受到細心呵護及照顧，在今天「冬至」的日子裡，特別邀請這些孩子一起搓湯圓、聚餐，讓小朋友感受家庭的溫暖。
社會處處長曹劍秋指出，結合公益彩券盈餘基金，回饋到社會上需要幫助的孩子及家庭，更期待透過這樣的活動，將社會的關懷轉換成為幸福的動力，持續傳播下去，讓這些孩子們在愛的關懷中健康、平安、幸福地成長。
訊息來源：台東縣政府
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上一則：最美的凝聚 義愛公益席捲聖誕市集
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